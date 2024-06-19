Готовность детского сада в микрорайоне Центр-2 в Балашихе достигла 70%

«Продолжается кладка внутренних стен и перегородок, устройство инженерных коммуникаций, кровельные и фасадные работы, а также внутренняя отделка помещений. Подрядчик проводит работы по благоустройству прилегающей территории», - уточнили в ведомстве.

Согласно проекту, в трехэтажном здании обустроят групповые, игровые зоны, спальни, залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок, а также кабинеты логопеда и психолога. Подрядчик благоустроит прилегающую территорию: там появятся игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детских садов к сентябрю. Еще более 60 образовательных учреждений заработают после капитального ремонта.

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