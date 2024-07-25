Готовность детского госпиталя имени Рошаля в Красногорске достигла 99%

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Минстройкомплекс Подмосковья оценил готовность объекта на 99%. Сейчас в больнице в две смены трудятся 1,4 тысячи человек. В палатах устанавливают мебель, очищают все помещения.

«Строительно-монтажные работы завершены. Сейчас ведутся монтаж технологического оборудования, завоз мебели, ее расстановка, пусконаладочные работы», - сообщил руководитель проекта компании «МСУ-1» Константин Домрачев.

В госпитале откроют 17 стационарных отделений, 13 операционных. Здесь есть вертолетная площадка для тяжелых, экстренных случаев.

В клиническом центре установят более шести тысяч современных медицинских аппаратов. Уже начали монтаж КТ и техники для стерилизационного отделения.

В центре имени Рошаля смогут по полису ОМС получать медпомощь 15 тысяч детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что «Союзмультфильм» займется дизайном детской больницы в Красногорске.

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