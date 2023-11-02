Госжилинспекция подвела итоги работы управляющих компаний Подмосковья за 10 месяцев

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По словам руководителя ГЖИ Ольги Фединой, больше всего обращений касалось уборки подъездов. Также в тройку лидеров вошли такие темы, как: ремонт подъездных дверей и обеспечение функционирования системы отопления.

Лидерами по отработке обращений стали Балашиха, Одинцово, Красногорск, Ленинский округ, Лобня и Воскресенск. Отмечается, что в Орехово-Зуеве, Коломне, Серпухове и ряде других округов от жителей поступило наименьшее количество сигналов.

Федина напомнила, что информацию о необходимости решения жилищно-коммунальной проблемы можно оставить на портале ЕДС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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