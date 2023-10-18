Госжилинспекция Подмосковья проверила 6,5 тысячи чердаков и крыш на готовность к холодам
К 18 октября Госжилинспекция Подмосковья завершила проверку всех домов со скатными крышами в регионе. Температурно-влажностный режим восстановили в 5,5 тысячи МКД, в остальных недочеты устраняют под контролем инспекторов.
В список работ по нормализации температурно-влажностного режима в этом году вошли 6471 дом, где зимой фиксировались протечки, наледь и другие проблемы. Для их решения разработали комплекс мероприятий по ремонту кровель, вентиляции и утеплению.
Без нарушений прошли проверку Молодежный и Черноголовка. Полностью устранили недостатки еще в 24 городских округах. В 12 муниципалитетах в работе остаются менее 10 домов.
«Сейчас на контроле остается чуть более тысячи домов, где УК дорабатывают комплекс по ТВР. Все работы должны быть завершены. Это позволит пройти очередную зиму без критических ситуаций, сохранит ресурс дома, нервы жителей и силы управляющих компаний», - прокомментировала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
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