Госжилинспекция Подмосковья напомнила правила содержания домов зимой

Зимой коммунальщики должны тщательно следить за состоянием систем вентиляции, канализации, водостоков и других элементов дома. Это необходимо для обеспечения комфорта и безопасности жителей, а также для защиты конструкций зданий от низких температур и осадков, отметила руководитель ГЖИ Подмосковья Ольга Федина.

В частности, зимой УК должны поддерживать работоспособность инженерных сетей домов и следить за состоянием колодцев и выпусков. Также требуется регулярно очищать внутренние водостоки большинства домов от снега и льда. Не реже одного раза в сезон нужно проверять исправность вентиляции в газифицированных МКД, и каждый месяц осматривать оголовки дымоходов и вентканалов, чтобы они не обмерзали и не закупоривались.

Есть особенности и в обычных видах работ. Например, зимой поломки окон и дверей должны устраняться в течение суток во избежание потерь тепла. Существуют требования и к очистке крыш от снега, наледи и сосулек. Управляющие компании несут ответственность за надлежащее содержание многоквартирных домов круглый год, но зимой их ответственность возрастает, подчеркнула Федина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он указал, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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