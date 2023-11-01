01 ноября 2023, 17:53

Госзакупку на завершение строительства стадиона для регби объявили в Щелкове

Unsplash
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Госзакупку на завершение строительства стадиона для регби опубликовали в Щелкове. Работы планируют завершить в 2024 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, стадион расположен в поселке Монино. Его строительство началось 10 лет назад и не было завершено. Из-за долгого простаивания, целостность конструкции частично нарушилась.

Новый подрядчик проведет ремонт и отделку, а также построит автостоянку, автобусную остановку и площадку для уборочной техники.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Щелково
01 ноября 2023, 18:59
Военно-полевые сборы казаков прошли в Наро-Фоминске
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Военно-полевые сборы казаков Отдельского казачьего общества Московской области прошли в Нар-Фоминске. Участие в них приняли свыше 220 человек.

Цель сборов - отработка навыков при действиях в современном бою. Практические занятия проводились по таким дисциплинам, как: тактика действий на поле боя, огневая подготовка, инженерная подготовка, основы управления БПЛА и тактическая медицина.

Отработка действий проводилась под присмотром действующих военнослужащих.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск
01 ноября 2023, 18:49
Управление безопасности Подмосковья поздравило судебных приставов с профессиональным праздником
Unsplash
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День судебного пристава отмечают в России 1 ноября. В Главном управление региональной безопасности Московской области отметили, что институт судебных приставов берет свое начало с 1864 года, когда император Александр II утвердил судопроизводственную реформу.

Заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Артем Черепякин поздравил сотрудников и ветеранов Подмосковного ГУФССП и вручил благодарственные письма губернатора Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Суд
01 ноября 2023, 18:33
Более 500 тысяч билетов в музеи и театры купили в Подмосковье по «Пушкинской карте» с начала года
Министерство культуры и туризма Моковской области
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С начала года молодежь Подмосковья приобрела более 500 тысяч билетов в учреждения культуры по программе «Пушкинская карты». С ее помощью молодые люди могут бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры и выставки за счет федерального бюджета.

«Начиная с 2021 года, жители Подмосковья приобрели по „Пушкинской карте“ билеты на сумму 395 миллионов рублей. В этом году было приобретено свыше 263 тысяч билетов - это порядка 119 миллионов рублей», - отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, наибольшей популярностью у молодежи пользуются музей «Новый Иерусалим», Зарайский кремль и музей-заповедник «Архангельское».

Напомним, карту могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты - пять тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм
01 ноября 2023, 18:11
Новые проекты импортозамещения позволят создать 20 тысяч рабочих мест в Подмосковье
Мининвест
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Компании, реализующие проекты импортозамещения в Московской области, создадут 20 тысяч рабочих мест. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«Сегодня в регионе на разных стадиях реализации уже 220 таких проектов с общим объемом инвестиций более 175 миллиардов рублей», - подчеркнула она.

Отмечается, что для инвесторов, реализующих проекты импортозамещения, в регионе действуют различные меры поддержки. Например, программа «Земля за 1 рубль». С ее помощью предприниматели могут получить участок на льготных условиях. Сегодня таким предложением воспользовались уже 116 компаний.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Импортозамещение

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