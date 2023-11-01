Госзакупку на завершение строительства стадиона для регби объявили в Щелкове

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, стадион расположен в поселке Монино. Его строительство началось 10 лет назад и не было завершено. Из-за долгого простаивания, целостность конструкции частично нарушилась.

Новый подрядчик проведет ремонт и отделку, а также построит автостоянку, автобусную остановку и площадку для уборочной техники.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».