Госзакупку на строительство перехода через железную дорогу объявили в Одинцове

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Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, новый переход будет оснащен антивандальным остеклением, системой освещения, лифтами, на территории проведут благоустройство и озеленение.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».