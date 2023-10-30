Госзакупку датчиков глюкозы объявили в НИКИ детства

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик поставит в НИКИ детства 1,7 тысячи датчиков системы чрескожного мониторинга уровня глюкозы. Их будут использовать для пациентов младше 18 лет, страдающих от сахарного диабета первого типа. Начальная цена контракта составила 6,6 миллиона рублей.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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