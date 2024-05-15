Госзакупки в Подмосковье превысили 500 миллиардов рублей за год

«Госзакупки - один из важных элементов господдержки бизнеса, который включен в клиентский путь инвестора, реализованный в Московской области», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По ее словам, за счет данного инструмента бизнес получает возможность повысить точность инвестпланирования. Отмечается, что все инвестпроекты в Московской области сопровождаются в рамках клиентского пути инвестора.

Подмосковье помогает бизнесу выбрать оптимальную площадку для реализации проекта, получить доступную господдержку, оказывает содействие на строительном этапе проекта, а также создает все условия для развития предприятия уже после запуска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в регионе. Несмотря на сложные внешние вызовы, в области строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 - сейчас в работе.

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