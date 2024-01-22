22 января 2024, 17:27

Госветслужба вакцинировала свыше 20 енотов на научной ферме в Сергиевом Посаде

Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Специалисты подмосковной Госветслужбы вакцинировали енотов на научно-просветительской ферме в Сергиевом Посаде. Прививка поможет защитить животных от бешенства и других болезней.

Дом енота в Сергиевом Посаде - это научно-просветительская ферма, где посетители могут пообщаться с животными, покормить их, погладить и сфотографироваться. По словам первого замглавы Минсельхозпрода Подмосковья Сергея Воскресенского, специалисты вакцинировали свыше 20 енотов.

«Важно отметить, что такие профилактические мероприятия - это забота не только о здоровье животных, но и о здоровье посетителей места, где они содержатся. Всего было вакцинировано более 20 животных», - сказал он.

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Сергиев Посад Животные
22 января 2024, 17:57
Итоги конкурса детских рисунков «Рождественская звезда» подвели в Одинцове
Мария Шматкова
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Конкурс детско-юношеского рисунка и прикладного творчества «Рождественская звезда» прошел в Одинцове. На него отправили свыше тысячи работ.

В конкурсе участвовали воспитанники детских садов, школьники, а также учащиеся центров дополнительного образования. Лучшие рисунки 90 лауреатов выставили в здании Захаровского Дома культуры. Как рассказал директор учреждения Владимир Виницкий, дети создавали работы по мотивам истории о рождении Иисуса Христа.

«Специалисты Дома культуры и сотрудники Центра детского творчества „Пушкинская школа“ проводят колоссальную работу, именно они создают выставку, делают паспарту на каждую работу, распределяют картины и поделки. Работы висят на стенах, стоят в выставочных стендах и шкафах. Они в каждом кабинете. Все пространство превращается в музей детского творчества», - сказал он.

Авторов лучших работ наградили в концертном зале Дома культуры. Призы вручал представитель «Народного фронта» Павел Бережанский.

«Очень сложно оценивать детское творчество, это волнительно. Все работы потрясающие, вызывают чувство радости и восторга. Через все эти картины мы видим мир глазами ребенка. Поразительно, что такие шедевры появляются с обычного белого листа бумаги», - отметил он.

В этом году традиционно вручили три специальных приза главы округа Андрея Иванова. Еще две семьи получили награды главы муниципалитета за коллективные работы.

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Одинцово Дети конкурсы
22 января 2024, 17:54
Подмосковный фигурист Иван Попов выиграл серебро на чемпионате России
Unsplash
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Серебряную медаль на чемпионате России по прыжкам выиграл подмосковный фигурист Иван Попов. Об этом сообщили в Минспорте региона.

Спортсмен из Люберец набрал 66,61 балла, что позволило ему занять второе место.

​«В первый раз я даже отборочные не прошел, а сейчас получилось пройти в финал, и это неожиданно для меня - перед этим стартом я готовился всего три дня из-за болезни. С возрастом прыгать тяжелее. Рост выше, вес больше. Пацаны маленькие, они восстанавливаются чуть быстрее, чем мы. Поэтому было немножко тяжело», - поделился 19-летний Иван Попов с журналистами.

Иван - самый старший из призовой тройки фигуристов. Первое место занял 14-летний Арсений Федотов, а третье место чемпионата на счету Льва Лазарева, которому исполнилось 15 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Фигурное катание
22 января 2024, 17:27
Ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» показали в Шатуре
Мартыненко Михаил
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Ледовое шоу «Чемпионы», организованное фигуристом Ильей Авербухом, прошло в Шатуре на стадионе «Энергия». Оно включило в себя хореографические номера под музыкальное сопровождение.

Перед началом мероприятия в Центральном Доме культуры имени Нариманова прошло анимационное шоу.

«На лед вышли как пары, так и одиночные фигуристы, каждый продемонстрировал свои акробатические элементы. Зрители в восторге от плавности движений и точности исполнения», - отметила член команды губернатора Ирина Волкова.

По словам жителя Шатуры Анатолия Смирнова, шоу стало праздником для любителей фигурного катания. «Это была уникальная возможность увидеть великолепие этого вида спорта и оценить профессионализм исполнителей. Надеемся на больше подобных событий в Шатуре», - сказал он.

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Концерты Шатура
22 января 2024, 17:17
Более 80 обращений жителей рассмотрели за 3 дня работы выездной администрации в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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По результатам трехдневной работы выездной администрации в микрорайоне Новые Химки рассмотрели более 80 обращений жителей. Основные вопросы касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта.

Жительница Химок, Татьяна Утемова, обратилась к специалистам транспортного управления с вопросами о работе маршрута № 3. Ее обращение взял под личный контроль начальник отдела транспорта и связи администрации городского округа Денис Гаврилов.

«Мы принимаем меры, чтобы не допустить нарушения расписания. Привлекаем водителей, для них созданы условия проживания, семьям предоставляется общежитие. Предлагаем хороший уровень заработной платы и условия работы. Также у нас действует акция „Приведи друга“», - рассказал Денис Гаврилов.

Выездная администрация уже показала свою эффективность. Большинство вопросов удается решить непосредственно на месте. Для этого специалисты всех профильных управлений ежедневно проводят консультации. Только за летний период работы выездной администрации удалось обработать более тысячи обращений жителей Химок.

На этой неделе выездная администрация начала работу в Старых Химках. Специалисты будут вести прием жителей на базе многофункционального социального комплекса «Восход» до 24 января. Попасть на прием можно с 17:00 до 20:00.

С 25 по 27 января выездная администрация будет работать в Сходне-Фирсановке. Прием жителей пройдет по адресу: ул. 7-й Гвардейской дивизии, дом № 21. График работы: 25 и 26 января с 17:00 до 20:00, 27 января - с 10:00 до 14:00. Чтобы оформить обращение, при себе необходимо иметь паспорт.

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Благоустройство Химки

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