Госветслужба проверила здоровье животных на овцеводческом комплексе в Серпухове

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, овцеводческий комплекс находится в Серпухове. Животных там проверяют на инфекционные заболевания и прививают от бешенства.

«За 2023 год в комплексе проведено более 400 лабораторных исследований на инфекционные заболевания и более 100 профилактических вакцинаций, в том числе от бешенства и сибирской язвы. Проведение этих мероприятий позволяет поддерживать эпизоотическое благополучие на территории Московской области», - сказал он.

Помимо овец, в агрокомплексе живут два верблюда, привезенных из Татарстана. Они также прошли клинический осмотр. Сотрудники Госветслужбы отметили, что для животных обустроили комфортные условия, а их рацион включает в себя сено, овощи и зерновые. Благодаря шерсти верблюды устойчивы к морозам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».