Госветслужба Подмосковья провела свыше 40 тысяч исследований на грипп птиц с января

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, грипп птиц - это острая инфекционная вирусная болезнь, при которой поражаются органы пищеварения и дыхания. Он может передаваться человеку через контакт с инфицированными птицами, а также грязными поверхностями и предметами.

В Подмосковье работают крупные птицеводческие предприятия, на которых регулярно проводят проверки и профилактику. Так, с января по сентябрь ветеринары провели 41,3 тысячи исследований.

«Принятые меры позволяют обеспечить устойчивый прирост поголовья птицы в подмосковных хозяйствах, а также обеспечить продовольственную безопасность и благополучие граждан региона», - отметили в министерстве.

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