01 ноября 2024, 16:44

Госветслужба Подмосковья провела больше тысячи проб кормов для животных

Александра Степанова
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Специалисты государственной ветеринарной службы Подмосковья провели более тысячи исследований проб кормов для животных с июля по сентябрь. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Как пояснили в ведомстве, сотрудники ветеринарных лабораторий проверяли собранную на полях солому, сено, силос, сенаж и пшеницу, ведь качественное питание - залог здорового поголовья коров, лошадей, овец и других сельскохозяйственных животных.

«Лабораторные исследования являются необходимой процедурой для ветеринарной сертификации кормов в том случае, если сельхозпроизводители заготавливают их не только для своих хозяйств, но и для реализации в другие регионы России», - добавили в Минсельхозе Подмосковья.

Исследования Сельское хозяйство Питание Животные
01 ноября 2024, 17:04
Подмосковные спортсменки выступят на чемпионате России по боксу
Федерация бокса России
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Более 15 спортсменок представят Подмосковье на чемпионате России по боксу среди женщин. Турнир пройдет в Серпухове со 2 по 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

В сборную Подмосковья вошли спортсменки из разных городов. Домодедово представят Юлия Чумгалакова, Полина Спирина и Ирина Лаврентьева. Из Дмитрова выступят Алина Ветчинина, Карина Бабаназарова, Дарима Сандакова и Светлана Макарова. Химчанки Людмила Воронцова и Кристина Ткачева также примут участие в турнире.

В ведомстве отметили, что чемпионат станет 25-м и соберет рекордное количество участниц - 185 спортсменок из 50 регионов России.

Спортсмены
01 ноября 2024, 17:01
Занятие для школьников провели в торгово-промышленной палате Дмитрова
Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Ученики городских школ посетили очередной урок курса «Предпринимательские классы». Ребята учились разбирать бизнес-модель в игровой форме.

Бизнес-тренер Дмитровской торгово-промышленной палаты Юлия Гусева показала школьникам, как создать бренд, найти каналы сбыта и продвижения для товаров и услуг, а также что нужно предпринять для реализации бизнес-модели. Ученики узнали, из чего складываются расходы и доходы предпринимателя.

Временно исполняющий полномочия руководителя муниципалитета Оксана Котова отметила, что такие уроки помогают развитию бизнес-навыков у подрастающего поколения, формированию умения работать в команде и критического мышления. «Это важный шаг на пути к созданию успешного бизнеса и развитию экономики нашего округа», - считает Оксана Котова.

Школьники получили много новых знаний и опыт, который в будущем поможет реализации их собственных идей в бизнесе. Ребята рассказали, что им понравилось участвовать в «мозговой штурме» и сообща находить эффективные решения Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Дмитров Образование
01 ноября 2024, 16:54
Продуктовые магазины Подмосковья создали еще 1850 рабочих мест за 9 месяцев
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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С начала года в Подмосковье открылось еще 268 новых продуктовых магазинов. Это позволило создать 1850 дополнительных рабочих мест для жителей, о чем сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

За девять месяцев площадь продуктовых магазинов в Подмосковье увеличилась на 103,9 тысячи квадратных метров. Открылось больше 60 новых магазинов розничной сети «Пятерочка», 39 супермаркетов сети «Чижик», 29 объектов сети «В1 - Первый выбор». «Магнит» расширился на 28 магазинов, «ВкусВилл» - на 25.

Больше всего продуктовых супермаркетов открылось в Балашихе и Дубне, в Наро-Фоминске и Сергиево-Посадском округе.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил каждый день вести мониторинг продовольственного рынка в стране. Также Он дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

Сельское хозяйство Рабочие места Магазины
01 ноября 2024, 16:45
Батут и канаты установили на детской площадке в Подольске
Пресс-служба администрации г.о. Подольск
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На детской площадке в микрорайоне Силикатная на улице Почтовая, 8 установили новый батут и подвесные канаты. Местные жители обратились с просьбой об обновлении, и теперь дети смогут играть на более разнообразном и безопасном оборудовании.

Заместитель главы городского округа Подольск Анжела Студеникина лично проверила состояние обновленной площадки в ходе обхода территории вместе с депутатом Виктором Щукиным и другими специалистами. Они оценили содержание дворов и сквера у Дворца творчества молодежи, а также осмотрели систему вывоза мусора в районе.

Все замечания и предложения, полученные в ходе проверки, уже переданы профильным службам для оперативного решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности качественного благоустройства.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Благоустройство

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