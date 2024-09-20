20 сентября 2024, 14:45

Госветслужба Подмосковья провела 2,7 тысячи исследований грибов на рынках

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Дикорастущие грибы, которые продают на рынках Подмосковья, регулярно проверяют в Госветслужбе. С начала года провели 2,7 тысячи таких исследований.

Проверки не выявили недоброкачественных грибов на рынках Подмосковья.

Специалисты сначала оценивают внешний вид продукции, проверяют целостность, отсутствие вредителей, слизи и загрязнений. Затем отбирают пробы и проводят исследования на содержание вредных веществ. Пристальное внимание уделяется поиску несъедобных и ядовитых экземпляров, которые сразу же изымаются у продавцов.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия напомнили, что грибы могут поглощать радионуклиды из почвы. Покупать их можно только на официальных рынках и ярмарках, где качество продукции контролируется Госветслужбой региона.

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Сельское хозяйство
20 сентября 2024, 14:35
Урок о важности семейных ценностей провели для школьников в Лобне
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Педагоги и ученики школ городского округа Лобня приняли участие в открытом уроке «Духовные родники Подмосковья», который прошел в Технопарке Физтех-лицея имени Капицы. Мероприятие, посвященное Году семьи, собрало более 700 учащихся 6-8 классов и воскресных школ Московской области.

Почетными гостями события стали митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, а также министр образования Московской области Артем Охрименко. В своих обращениях к участникам они подчеркнули важность семейных ценностей и роли семьи в жизни каждого человека.

«Семья учит нас быть честными, сострадательными и терпеливыми. Она поддерживает нас в наших стремлениях, помогает преодолевать трудности и радоваться успехам. Семья, бесспорно, - это школа жизни, которую нужно ценить», - отметил митрополит Павел.

Урок прошел в формате театрализованного занятия «Семьеведение», где школьники вместе с учителем рассуждали о любви, верности и семейных ценностях. Такой подход позволил сделать обсуждение более живым и интересным для участников, вовлекая их в активное взаимодействие и обмен мнениями.

Мероприятие стало важной частью образовательной программы, направленной на укрепление духовно-нравственных основ среди молодежи Подмосковья, и подчеркнуло значимость семейных традиций в формировании личности.

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Лобня Школьники
20 сентября 2024, 14:07
Забег ко Дню города проведут в Подольске 5 октября
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Взрослые и дети смогут поучаствовать в забеге ко Дню Подольска. Он пройдет в Дубровицком лесу 5 октября.

На лыжероллерной трассе проведут детский забег на 800 метров и взрослый на пять километров. На них ждут участников с шести лет.

Бегуны получат стартовые пакеты, поучаствуют в разминке. Далее состоятся детские старты, в 10:00 общий забег для тех, кому исполнилось 16 лет и старше. Победители получат призы.

Отметим, что в июле в Дубровицком лесу создали сеть пешеходных дорожек, смотровую площадку, установили освещение и навигацию, скамейки и урны.

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Праздники Спортсмены Подольск
20 сентября 2024, 14:07
Глава Подольска встретился с сотрудниками кабельного завода
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Сотрудники администрации и депутаты провели встречу в формате выездной администрации на предприятии «СПКБ Техно» в Подольске. На ней обсудили модернизацию теплового хозяйства и содержание многоквартирных домов.

С сотрудниками завода по производству огнестойких кабельных линий встретились глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин, депутат Мособлдумы Павел Максимович, а также профильные специалисты и руководители ресурсоснабжающих предприятий.

Рабочих интересовали темы транспорта, экологии, строительства, дорожного хозяйства и развития территорий.

«Вопросы, связанные с модернизацией теплового хозяйства и работой „УК Подольск“, тревожат подавляющее число наших жителей. На состояние подвалов пожаловались жители домов на улице Ленинградской и Красногвардейском бульваре. Договорились, что в ближайшие дни специалисты управляющей организации приедут в эти МКД с проверкой», - прокомментировал Григорий Артамонов.

Отметим, что такие встречи будут регулярно проходить на разных предприятиях округа.

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Подольск Строительство Депутаты
20 сентября 2024, 13:57
Турпоток в Подмосковье вырос на 7% в 2024 году
Министерство культуры и туризма Московской области
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В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги программы «Лето в Подмосковье» 2024 года. В этом году для отдыха жителей открыто 194 парка, более 200 водоемов, около 90 рыболовных мест, 19 объектов экстремального туризма, восемь аэроклубов и 22 яхт-клуба.

Турпоток в Подмосковье вырос на 7%, достигнув 8,8 миллиона человек. В ведомстве сообщили, что летом работало более тысячи отелей и 89 глэмпингов. Отмечается, что Подмосковье лидирует в России по числу глэмпингов, опережая Краснодарский край и Ленинградскую область.

За три месяца прошло 13 крупных фестивалей, среди которых театральный фестиваль «Мелиховская весна», музыкальный фестиваль Чайковского и «Джазовые сезоны». Среди новых мероприятий - фестиваль «Достоевский. Путешествие в Зарайск» и «Мотофристайл». Также состоялся фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» в Сергиево-Посадском округе, который привлек более трех тысяч человек.

Всего в Подмосковье летом 2024 года прошло свыше 24 тысяч культурных и спортивных мероприятий, которые посетили сотни тысяч человек.

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