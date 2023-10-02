Госветслужба Подмосковья порекомендовала жителям не кормить с рук белок и ежей

Читайте нас в:

При укусе белки или ежа нужно как можно скорее промыть рану с мылом и обратиться в ближайшее медучреждение или травмпункт. Человеку могут передаться такие инфекционные заболевания как лептоспироз и туляремия.

При лептоспирозе поражаются капилляры, печень, почки и мышцы. Более половины случаев проходят в тяжелой форме и требуют медицинского вмешательства.

При туляремии (заячьей болезни) поражаются кожа, слизистые оболочки, легкие, кишечник, глаза и лимфатические узлы. Возникают лихорадка, апатия, тошнота и ломота в теле.

В иголках ежей могут жить клещи, которые являются переносчиками энцефалита, боррелиоза и эрлихиоза. Кроме того, иголки могут передавать грибковую инфекцию, трихофитию и сальмонеллез.

Помимо этого, белки и ежи могут быть заражены гельминтами, поэтому после контакта с ними нужно обязательно вымыть руки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».