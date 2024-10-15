15 октября 2024, 17:52

Госветслужба Подмосковья получила 8 наград на выставке «Золотая осень»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Профильные эксперты оценили достижения Подмосковья в области ветеринарии на агропромышленной выставке «Золотая осень». Госветслужба региона получила восемь наград Министерства сельского хозяйства России в разных номинациях.

Государственная ветеринарная служба Московской области удостоена трех золотых, трех серебряных и двух бронзовых наград. Специалистов отметили в номинациях «За обеспечение эпизоотического благополучия региона и профилактику инфекционных болезней», «За популяризацию профессии» и «За сохранение традиций и истории ветеринарии в регионе» и других.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что ветеринарные специалисты региона уже не первый год получают награды за профессионализм и ответственное отношение к животным. В этом году выставка «Золотая осень» проходила в Москве, на площадке «Тимирязев Центр».

Московская область также представила на выставке свои достижения в сфере сельского хозяйства. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что главная цель региона - обеспечить независимость страны от импорта во всем, что касается семян.

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Награды Сельское хозяйство
15 октября 2024, 18:25
Глава Воскресенска проверил работу городских котельных
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Руководитель муниципалитета Алексей Малкин каждую неделю совершает объезд городских объектов теплоснабжения. На этот раз он посетил микрорайон Лопатинский, где остановились котельные.

Технологический сбой в Лопатинском произошел 15 октября. Алексей Малкин немедленно отправился с проверкой в остановленные котельные. Главу округа сопровождали представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства и «Газпрома теплоэнерго Московской области», а также городской прокурор.

«Сейчас проводим экстренные мероприятия по усилению давления в системе водоснабжения», - рассказал Алексей Малкин. Он также побывал на других объектах в Воскресенске.

В микрорайоне Цемгигант проверили ход планового ремонта оборудования в котельной на улице Мичурина, на улицах Фурманова и Спартака - работы на тепловой сети. Малкин также посетил котельную на улице Рабочей в Москворецком микрорайоне. Там специалисты монтируют новый современный газовый котел.

«Мы видим, что уже наступают холода, и нам крайне важно, чтобы во всех домах было тепло», - подчеркнул глава муниципалитета.

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ЖКХ Отопление Воскресенск
15 октября 2024, 18:13
Концерт участников вокальной студии прошел в библиотеке в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Песенный вечер под названием «Споемте вместе» состоялся в центральной библиотеке Лобни. В нем участвовали воспитанники студии «Перекресток».

Ребята, которыми руководит педагог Татьяна Белая, исполнили для слушателей под гитарный аккомпанемент множество композиций самых разных жанров. Со сцены звучали песни современных авторов и классиков, хиты известных рок- и поп-групп, бардовские и авторские песни.

Всевозможные образовательные и культурные мероприятия проходят в библиотеке регулярно. Для горожан организовывают лекции, творческие вечера и концерты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Лобня Музыка
15 октября 2024, 18:08
Гостиницу для рабочих предприятия в Щелкове построят к концу года
Главгосстройнадзор МО
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Главстройнадзор Московской области проверил, как идет строительство гостиницы. Здание возводят для работников производственно-складского комплекса в Щелкове.

Как пояснили в ведомстве, на первых двух этажах расположатся офисы, а с третьего по пятый разместятся пяти и семиместные номера.

Гостиница рассчитана на 300 человек, которые работают на предприятии вахтовым методом.

Строители уже завершили возведение надземной части здания и приступили к устройству фасадов и внутренних инженерных сетей.

Работы идут по графику. Строительная готовность объекта составляет 65%. Завершить строительство планируется к концу этого года.

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Строительство Работа Щелково
15 октября 2024, 18:07
Компания в Егорьевске завершила первый этап инвестпроекта по расширению производства
Unsplash
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Компания «Бытпласт» ввела в эксплуатацию новое оборудование на производстве в Егорьевске. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья. Проект по расширению производства получил льготный заем от Фонда развития промышленности России.

В рамках инвестпроекта компания приобрела инжекционно-выдувное оборудование и пресс-формы для новых изделий. Первые продукты с нового участка - банки для сыпучих продуктов и кувшины, полностью изготовленные из российского сырья и подлежащие переработке.

«Общий объем инвестиций в развитие производства компании „Бытпласт“ оценивается в 180 миллионов рублей, из которых 80 миллионов рублей - собственные средства компании, которые уже вложены, еще 100 миллионов рублей из этой суммы инвестор получил в ФРП России в виде льготного займа», - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что проект позволит сократить импорт пластиковой продукции в России. Также компания планирует выйти на внешние рынки, обладая высоким экспортным потенциалом.

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Инвестиции Бизнес

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