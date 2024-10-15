Госветслужба Подмосковья получила 8 наград на выставке «Золотая осень»

Государственная ветеринарная служба Московской области удостоена трех золотых, трех серебряных и двух бронзовых наград. Специалистов отметили в номинациях «За обеспечение эпизоотического благополучия региона и профилактику инфекционных болезней», «За популяризацию профессии» и «За сохранение традиций и истории ветеринарии в регионе» и других.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что ветеринарные специалисты региона уже не первый год получают награды за профессионализм и ответственное отношение к животным. В этом году выставка «Золотая осень» проходила в Москве, на площадке «Тимирязев Центр».

Московская область также представила на выставке свои достижения в сфере сельского хозяйства. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что главная цель региона - обеспечить независимость страны от импорта во всем, что касается семян.

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