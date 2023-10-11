Госветслужба Подмосковья получила 10 медалей на всероссийской выставке

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Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, Госветслужба получила шесть золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль за ликвидацию очагов вирусных инфекций, достижения в цифровизации и разработку новых методик и программ.

На выставке высоко оценили создание клиенторориентированной инфраструктуры ветеринарного обслуживания в Подмосковье через электронную базу БИТ.Айболит, а также работы по популяризации профессии, повышению квалификации специалистов и другие достижения.

Специалисты получили серебряные медали за успехи во внедрении методик и рекомендаций дли тренингов по ликвидации оспы овец, а бронзу - за совершенствование лабораторно-диагностической базы службы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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