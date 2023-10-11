Госветслужба Подмосковья получила 10 медалей на всероссийской выставке
Госветслужба Подмосковья получила 10 медалей на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». Ведомство стало лидером по числу полученных наград.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, Госветслужба получила шесть золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль за ликвидацию очагов вирусных инфекций, достижения в цифровизации и разработку новых методик и программ.
На выставке высоко оценили создание клиенторориентированной инфраструктуры ветеринарного обслуживания в Подмосковье через электронную базу БИТ.Айболит, а также работы по популяризации профессии, повышению квалификации специалистов и другие достижения.
Специалисты получили серебряные медали за успехи во внедрении методик и рекомендаций дли тренингов по ликвидации оспы овец, а бронзу - за совершенствование лабораторно-диагностической базы службы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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