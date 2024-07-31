Госветслужба Подмосковья объяснила правила поведения при встрече со змеями

Повышенная активность рептилий связана с длительным периодом жаркой погоды, установившейся в регионе. В Подмосковье все виды змей включены в «Красную книгу» и находятся под государственной охраной. Наиболее распространены безвредные ужи, такие как обыкновенные и водяные, а также медянка и ядовитые гадюки - гадюка Никольского и восточная степная гадюка.

Обыкновенный уж предпочитает водоемы, не проявляет агрессии, не ядовит и боится громких звуков. У него темный окрас и круглые зрачки. Медянка имеет характерную черную полосу, которая тянется от носа к шее. Ядовитая гадюка обитает в смешанных лесах и болотах, может прятаться рядом с людьми в траве или углублениях. Ее тело утолщено, а форма головы треугольная. Восточная степная гадюка имеет зигзагообразный рисунок на спине, в то время как гадюка Никольского отличается плотным черным окрасом.

Как рекомендует Министерство экологии и природопользования, при встрече со змеей не стоит приближаться к ней или пытаться поймать - лучше обойти рептилию стороной. При походах в лес желательно носить высокую обувь. Если произошел укус, необходимо принять антигистаминное средство и увеличить потребление воды, чтобы ускорить выведение яда, а затем обратиться за медицинской помощью.

Специалисты Госветслужбы региона советуют владельцам домашних животных осторожно гулять с питомцами и избегать высокой травы. Не следует позволять питомцам рыть норы. В случае укуса змеи необходимо срочно обрезать шерсть вокруг укуса, ограничить подвижность животного, промыть рану антисептиком и как можно скорее посетить ветеринарную клинику.

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