Госуслугу по оформлению пособий детям-инвалидам упростили в Подмосковье

Как рассказала глава Мингосупарвления Подмосковья Надежда Куртяник, теперь система сама проверяет, не подавалось ли заявление на услугу ранее.

«Если такая заявка есть, то заполнить новую не получится, следует сначала дождаться ответа от ведомства. Благодаря новшеству сократится число отказов в предоставлении услуги», - сказала она.

Размер выплаты составляет 7,9 тысячи рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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