22 ноября 2023, 10:54

Госуслугу по оформлению пособий детям-инвалидам упростили в Подмосковье

Unsplash
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Услугу по оформлению ежемесячного пособия детям-инвалидам оптимизировали на региональном портале Подмосковья. Туда добавили сервис предпроверки ранее поданного заявления.

Как рассказала глава Мингосупарвления Подмосковья Надежда Куртяник, теперь система сама проверяет, не подавалось ли заявление на услугу ранее.

«Если такая заявка есть, то заполнить новую не получится, следует сначала дождаться ответа от ведомства. Благодаря новшеству сократится число отказов в предоставлении услуги», - сказала она.

Размер выплаты составляет 7,9 тысячи рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Госуслуги
22 ноября 2023, 11:03
Глава Дубны Максим Тихомиров встретился со студентами
Телеканал «360»
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Глава Дубны за завтраком обсудил со студентами, как должен развиваться город. Максим Тихомиров обсудил с ребятами успехи и наболевшие проблемы.

Студенты на встрече за чашкой чая задали главе городского округа Дубна Максиму Тихомирову самые разные вопросы: от личных до общегородских. Студенты выступили одной командой - активной, инициативной и неравнодушной к развитию города. Отметили, что раньше таких встреч не было, а молодым людям всегда есть что сказать и предложить.

«Большинство проектов интересные, точно будут успешными, несколько я себе записал в телефон, приду к ребятам на первом этапе реализации», - сказал Максим Тихомиров.

Команда главы Дубны назвала студентов помощниками. Конструктивный диалог с молодежью поможет увидеть, что можно сделать в городе лучше.

«Я был приятно удивлен, что Максим Андреевич выслушивал наши советы на равных. Это важно, потому что иногда молодежь думает, что нас не слышат», - отметил председатель студенческого совета университета «Дубна» Матвей Малышев.

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Дубна Студенты
22 ноября 2023, 10:48
Жители Подмосковья смогут стать соавторами «Атласа птиц»
А. Исабеков
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Зоологический музей МГУ возглавляет проект создания «Атласа птиц Московской области». К работе привлекают всех зоологов — любителей и профессиональных орнитологов.

«Это чрезвычайно важная работа, она способствует разработке мероприятий по изучению популяций видов птиц в регионе и поддержанию их численности», - отметил министр экологии Московской области Тихон Фирсов.

С правилами участия в создании «Атласа птиц» можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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Минэкологии Подмосковья Экология
22 ноября 2023, 10:47
Председатель Мособлдумы Брынцалов встретился с участником СВО и его семьей в Балашихе
Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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Житель Балашихи отправился в зону проведения специальной военной операции в сентябре 2022 года. Игорь Брынцалов встретился с ним и его семьей, а также узнал, в чем нуждаются бойцы больше всего.

«Горжусь своим мужем и головой понимаю, что он защитник, отстаивает интересы нашей семьи, страны. Что это все для будущего подрастающего поколения», - отметила жена бойца Ольга.

После объявления частичной мобилизации мужчина сам пошел в военкомат, взял повестку. Как отец, принял для себя решение - пойти и защищать детей. Первое время боец с позывным «Мигель» неделями не выходил на связь, сейчас созваниваться с семьей получается гораздо чаще.

Семья бойца пользуется несколькими льготами: дочка Амелия бесплатно посещает детский сад, занимается балетом и актерским мастерством.

«Мы со своей стороны стараемся помогать нашим храбрым воинам, собираем и передаем гуманитарную помощь в зону СВО. Наступают холода. Важно, чтобы в этих погодных условиях у наших ребят было все необходимое», - подчеркнул Брыцалов.

Совсем скоро боец с позывным «Мигель» вновь возвращается на фронт. Он отвезет зимние спальники, теплые перчатки и парафиновые свечи.

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Мособлдума Балашиха
22 ноября 2023, 10:46
Учащиеся из Рузы заняли 2-е место на всероссийском конкурсе школьных музеев
Министерство образования МО
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Ребята из Нестеровского лицея в Рузе заняли второе место во всероссийском конкурсе школьных музеев. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

В финал конкурса прошли 384 человека, в том числе 162 экскурсовода из музеев образовательных организаций. Антон Катаев, Наталья Рузина и Полина Чернявская из Рузы участвовали в номинации «Этнографо-краеведческий музей». Под руководством наставницы Ксении Обуховой школьники успешно защитили экскурсию по своему музею и выполнили другие задания. По результатам конкурса ребята заняли второе место.

«Вся система Нестеровской школы поздравляет команду лицея с этим значительным достижением. Они - яркий пример для других учеников. Уверены, ребята будут продолжать активную исследовательскую деятельность и вдохновлять своим примером», - отметили в Минобре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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Школьники Руза

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