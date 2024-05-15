Кто управляет Финансист Ольга Шишлянникова рассказала, что накоплениями участников программы долгосрочных сбережений управляют негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Этот бизнес развивается в России уже более 30 лет и прошел разные стадии развития.

«На сегодняшний день у нас действуют 36 негосударственных пенсионных фондов. Они управляют пятью триллионами рублей, их клиентами являются 42 миллиона российских граждан. Эти фонды уже давно перешли стадию накопления и вступили в стадию выплаты пенсии. Это уже не только привлечение денежных средств, но и выполнение социальных задач. С 2012 года по конец 2023-го выплачено больше 920 миллиардов рублей пенсий. В год выплачивается более 100 миллиардов, и эта сумма увеличивается», - говорит Шишлянникова.

Кто проверяет За прошедшие годы в отношении НПФ приняли достаточно жесткие требования, которые гарантируют надежность негосударственных пенсионных фондов и сохранность денег жителей. Это требования к финансовой устойчивости, собственным средствам, наличию резервов.

Все сделки фондов с активами находятся под контролем. У Банка России есть право потребовать возместить убытки за счет собственных средств НПФ. Специализированные компании также проверяют деятельность этих организаций.

Как работают НПФ Клиенты делают взносы, НПФ инвестируют их в облигации, акции, другие ценные бумаги и инфраструктурные проекты. Фонд получает доход, который начисляет на счета клиентов. Это будущие выплаты в рамках пенсионных программ.

За счет инвестирования НПФ создают подушку безопасности, которая используется в неблагоприятные периоды.

С 2024 года на законодательном уровне изменили систему вознаграждения фондов. Чем больше НПФ заработал для жителей - тем больше получит от государства.

Какие гарантии существуют «Государство гарантирует пенсионные средства граждан, которые переданы в НПФ. Система создана в 2015 году и к этому дню в ней накоплено больше девяти миллиардов рублей. Эта система обеспечивает не только потери денег в связи с недобросовестной практикой или аннулированием лицензии, но и с повседневной деятельностью, если у НПФ возникает недостаток денежных средств. С 2018 года таких обращений было крайне мало, из резерва потрачено всего 200 тысяч рублей. Это еще раз говорит о надежности тех финансовых организаций, которые сегодня формируют программу долгосрочных сбережений», - отметила Ольга Шишлянникова.

Система страхования долгосрочных сбережений дает самую большую защиту из всех существующих сегодня и обеспечивает возврат средств в размере 2,8 миллиона рублей. В случае неблагоприятных событий жителям возместят как добровольные взносы, так и инвестиционный доход, полученный за годы управления деньгами.

Кто уже участвует В программу долгосрочных сбережений включились 18 НПФ - их список можно найти на сайте Банка России. Заключено уже больше 342 тысяч договоров. Более 42 тысяч граждан решились запустить в работу свои обязательные пенсионные накопления.

Программа получила широкое распространение в Подмосковье, Москве и Санкт-Петербурге. Активно включились Свердловская область, Краснодарский край, Удмуртия, Пермский край, Республика Башкортостан и Республика Тарарстан, Иркутская область. Уже есть участники из новых регионов России. Программа работает чуть больше квартала, и в будущем количество участников будет только расти.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».