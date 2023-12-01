Гостям стенда Подмосковья на выставке «Россия» показали новые технологии и разработки в разных сферах

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Желающие смогли научиться управлять дроном с помощью очков виртуальной реальности и специальной программы. Гостям помогал инструктор подмосковной школы пилотирования FPV-дронов Никита Некрасов.

«На стенде есть симулятор, каждый может прийти и опробовать себя в роли оператора. Самое главное - взлететь и держать горизонт. У дрона ручное управление, все на механике, нужны плавные движения», - рассказал Некрасов.

Здравоохранение региона представили специалисты НИКИ детства во главе с Нисо Одинаевой. Они рассказала о проекте «Наш участковый врач», портале «Здоровье.Детство» и научили гостей проводить сердечно-легочную реанимацию.

«Мы учим по-новому - с использованием дистанционного мониторинга, цифровизации. Показываем на выставке многопрофильную виртуальную клинику - какие есть технологии и возможности современного здравоохранения», - рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Провести сердечно-легочную реанимацию на тренажере-манекене попробовала студентка из Москвы Любовь. Житель Щелкова Александр заявил, что на стенде региона много полезной информации.

«Помимо информации о производствах и инфраструктуре Московской области здесь есть достаточно прикольные мастер-классы. Например, по оказанию медпомощи в виде непрямого массажа сердца», - рассказал Александр.

Мастерицы Хотьковской фабрики организовали для желающих мастер-класс по изготовлению брелоков из костей.

Сейчас сайте выставки-форума «Россия» проходит голосование за лучший стенд. Чтобы поддержать родной регион жителям Подмосковья, следует зарегистрироваться на портале , выбрать на карте Московскую область, отметить галочками номинации и проголосовать.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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«Для мастер-классов мы используем коровью косточку. Заранее на предприятии сделали заготовки, которые посетители гравируют с помощью бормашины. Мы рассказываем, как ей пользоваться, правильно держать, показываем уже готовую продукцию», - сообщила сотрудница фабрики Виктория Зверева.

Также желающие прошли мастер-класс по изготовлению эко-кормушки в форме уточки - символа портала «Добродел». Ее делали из картона, семян, крейстера из муки и крахмала. По задумке, если кормашка упадет, то она разложится через три месяца.