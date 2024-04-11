Гостиницу «Советская» отремонтируют в Коломне к осени

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Специалисты подрядной организации проведут замену сантехники и электрики, сделают реконструкцию входной группы и фасада. Особое внимание уделят обновлению гостиничных номеров на пятом этаже, а также преобразованию первого этажа для проведения мероприятий. Завершить проект планируется к концу сентября.

Гостиницу «Советская» построили в 1968 году. Она расположена на пересечении ключевых транспортных магистралей Коломны и является историческим пунктом слияния различных архитектурных стилей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».