03 июля 2024, 20:30

Гостиницу на 2,5 тысячи мест построят в Люберцах в 2027 году

Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости

Уведомление о начале строительства трехзвездочной гостиницы в Люберцах поступило в Главгосстройнадзор Подмосковья. Многоэтажное здание планируют сдать в эксплуатацию летом 2027 года.

Площадь 21-этажной гостиницы составит более 78 тысяч квадратных метров. С 2-го по 21-й этаж будут расположены 1644 номера различной вместимости, включая студии и апартаменты, в которых будет установлены мини-кухни. При этом 60 номеров будут предназначены для проживания маломобильных групп населения.

Три верхних этажа планируется сделать с более высокими потолками и панорамными окнами. Автомобильная парковка манежного типа площадью более четырех тысяч квадратных метров будет находиться под землей. Гостиница сможет одновременно принимать почти 2,5 тысячи гостей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Строительство
03 июля 2024, 20:50
Уроки управления беспилотниками начнутся в двух школах Ногинска с сентября
пресс-служба администрации Богородского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
В Богородском округе открылись две площадки нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». С 1 сентября ученики седьмого класса и старше будут изучать теорию, а после смогут сами программировать и запускать квадрокоптеры.

Современные площадки беспилотных авиационных систем оборудованы по последнему слову техники. Рассказывать все тонкости управления квадрокоптерами и мультикоптерами будут специалисты, которые прошли специальные курсы. Ребята получат знания, которые помогут им на олимпиадах по программированию. Там же они смогут выиграть гранты на обучение.

«Проект рассчитан на детей с седьмого класса. Но в Богородском округе для младших школьников ограничений не будет. Ведь еще на уровне дошколят у нас работает STEM образование, которое включает в себя программирование. Будет логично, если талантливые дети младшего возраста также смогут заниматься на новых площадках», - сказала начальник управления образования Богородского городского округа Евгения Устякина.

Напомним, что в муниципалитете работает две площадки на базе Центра образования № 62 и «Богородский». В них созданы современные центры, проведен ремонт и закуплено оборудования для обучения ребят программированию и испытанию беспилотных летательных аппаратов. В каждом центре будут работать два основных блока: теоретический и практический. В первом есть малая полетная зона, а в помещении для тренировок обустроено большое пространство для испытаний беспилотников.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Нацпроекты Богородский
03 июля 2024, 20:02
Региональные награды за волонтерскую деятельность вручили в Подмосковье
https://mkkprf.ru/29694-aleksandr-naumov-nagrady.html
Читайте нас в: Google Новости
Благодарности Мособлдумы за волонтерскую деятельность вручили коммерческим организациям, которые оказывают поддержку семьям участников специальной военной операции. Мероприятие прошло по поручению заместителя председателя Мособлдумы, руководителя фракции КПРФ Александра Наумова.

Депутат Александр Наумов отметил, что поколение детей войны играет важную роль в передаче истории России следующим поколениям, так как ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом остается все меньше в живых.

Он выразил благодарность руководителям компаний, оказывающих помощь детям войны, за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Кроме того, Александр Наумов отметил, что организации на регулярной основе помогают в отправке грузов в зону СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды Волонтеры КПРФ
03 июля 2024, 19:55
Интерактивный урок профориентации провели в летнем лагере Химок
Администрация Химки г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Узнать многообразие профессий и их особенности удалось воспитанникам летнего лагеря «Лепесток» при школе № 29 в Химках. Знакомство прошло в формате интерактивных игр.

Детям предложили решить логические задачи и разобрать профессиональные качества героев мультфильмов. Такие игры по профориентации в школах Химок проводят регулярно не только во время летних каникул, но и в течение всего учебного года.

«Раннее понимание собственных интересов и склонностей позволит детям осознанно подойти к выбору профессиональной деятельности.», - сказала муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Всего в интерактивной игре участвовали свыше 50 ребят. Детей разбили на команды и выдали листы с маршрутами до заданных станций, где школьники могли применить профессиональные навыки.

«Летний отдых в школьных лагерях предлагает разнообразные программы, включающие интеллектуальный развитие, социальное проектирование, предпринимательство, культурные, спортивные и патриотические акции. В лагерях дети получают возможность развить творческий потенциал, обрести новых друзей и воспоминания на всю жизнь», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Ранее в лагере прошел спортивный фестиваль в рамках акции «10 лет ГТО». Воспитанники сдали нормативы по отжиманиям, бегу на заданные дистанции, прыжкам в длину и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Детские лагеря
03 июля 2024, 19:55
Новую детскую площадку оборудовали на улице Гоголя в Химках
Администрация Химки г.о.
Читайте нас в: Google Новости
Современный игровой комплекс для детей установили во дворе домов № 12 и № 14 на улице Гоголя в Химках. Специалисты положили новое игровое покрытие, отремонтировали дорожки, поставили лавочки и урны, оборудовали систему видеонаблюдения.

Работы по благоустройству ведут почти 30 строителей, среди используемой тяжелой техники - погрузчики и самосвалы. Срок сдачи объекта - конец июля.

«На данной территории проводятся работы по замене асфальтобетонного покрытия и бордюров. Также обновим игровое оборудование, освещение и установим резиновое покрытие и ограждения», - поделился руководитель проекта по благоустройству Денис Кулаев.

Новые детские площадки появятся еще в шести дворах в Старых и Новых Химках, Подрезкове и Сходне. Работы уже начались.

Напомним, что по программе комплексного благоустройства дворов коммунальщики обновят асфальтобетонное покрытие пешеходных зон и бордюры. Ремонт завершен в Новых Химках и на улице Строителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что модернизация ЖКХ охватит 60% жителей региона за пять лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дети Химки Строительство

Новости по теме