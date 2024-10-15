Гостиницу для рабочих предприятия в Щелкове построят к концу года

Читайте нас в:

Как пояснили в ведомстве, на первых двух этажах расположатся офисы, а с третьего по пятый разместятся пяти и семиместные номера.

Гостиница рассчитана на 300 человек, которые работают на предприятии вахтовым методом.

Строители уже завершили возведение надземной части здания и приступили к устройству фасадов и внутренних инженерных сетей.

Работы идут по графику. Строительная готовность объекта составляет 65%. Завершить строительство планируется к концу этого года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».