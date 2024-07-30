Гостиничный комплекс построят в Сергиевом Посаде в 2028 году

Инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе 40 рабочих мест.

«Он разместится сразу на двух земельных участках, один из которых уже принадлежит инвестору, а второй - предоставлен без проведения торгов. Ожидается, что проект будет полностью реализован в 2028 году», - прокомментировала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Согласно проекту, в трехэтажном здании площадью пять тысяч квадратных метров разместится гостиничный комплекс до 100 номеров, а также ресторан вместимостью до 100 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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