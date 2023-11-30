Гости стенда Подмосковья на выставке «Россия» смогут виртуально попробовать управлять дроном

Разобраться, как пользоваться симулятором, поможет инструктор подмосковной школы пилотирования FPV-дронов Никита Некрасов. Под его руководством проходил итоговый аттестационный турнир по управлению БПЛА в Парке «Патриот».

С помощью профессиональных очков и программы симулятора можно в полной мере ощутить себя оператором дрона, настоящим пилотом. По словам тех, кто уже попробовал, ощущения невероятные. Симулятором могут воспользоваться и взрослые, и дети.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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