Гостей стенда Подмосковья на ВДНХ пригласили на мастер-классы и викторины в День волонтера

«Для меня волонтерство - это смысл жизни, возможность показать пример детям, возможность помогать людям. Это синоним слова „вместе“. Вместе проводить время, объединяться, преодолевать трудности и менять мир к лучшему», - говорит врач-педиатр Одинцовской областной больницы Павел Бережанский, который стал волонтером года в 2021-м. В День добровольца он помогает проводить игры и викторины на стенде Подмосковья.

Гости могут попробовать свои силы в квесте «Я - волонтер Подмосковья». Участникам предстоит виртуально покосить траву или убрать незаконную свалку в игре «Добродел», написать письмо участнику СВО и подписаться на аккаунт «Волонтеров Подмосковья» в соцсетях. Призы за успешное прохождение заданий - шапка волонтера или поясная сумка на все случаи жизни.

Для тех, кто любит делать что-то своими руками, проводят мастер-класс по изготовлению оберега «Чебурашка». Организаторы от Красногорского молодежного центра все расскажут и покажут, а также выдадут нужные материалы для сувенира. Его можно будет забрать с собой.

Еще одна новая активность на 5 декабря - это мастер-класс по изготовлению славянской куклы-оберега. Его проводят волонтер из Пушкино Надежда Кузнецова и куратор акции «Доброе дело» Екатерина Скорикова. Приходите и попробуйте! Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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В День добровольца на стенде Подмосковья каждый час проводят викторину. Участвовать могут две команды по три человека. Кто покажет лучшие знания, получит брендированные рюкзаки. Параллельно участникам расскажут о значимых региональных и федеральных проектах в сфере волонтерства.