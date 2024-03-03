03 марта 2024, 13:11

Гостей стенда Подмосковья на фестивале молодежи в Сочи пригласили рассказать стихи и спеть

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Стенд Московской области продолжает работу на Всемирном фестивале молодежи, который проходит в Сочи с 1 по 7 марта. Для гостей подготовлены различные тематические активности, а выставку уже успел посетить руководитель кафедры физической культуры и спорта в технолицее В. И. Долгих Руслан Кофанов, сообщает Telegram-канал «Мы — будущее».

Стенд Московской области продолжает работу на Всемирном фестивале молодежи, который проходит в Сочи с 1 по 7 марта. Для гостей подготовлены различные тематические активности, а выставку уже успел посетить руководитель кафедры физической культуры и спорта в технолицее В. И. Долгих Руслан Кофанов, сообщает Telegram-канал « Мы - будущее ».

Подмосковье основательно подготовилось к проведению фестиваля и предоставило отличную площадку для творческого самовыражения молодежи. Сегодня в рамках открытого микрофона любой желающий может показать номер, спеть или рассказать стихотворение.

«Ждем сегодня еще больше гостей из разных стран», - подчеркивают организаторы стенда.

Сегодня стенд Подмосковья уже успел посетить руководитель кафедры физической культуры и спорта в технолицее В. И. Долгих Руслан Кофанов из Нахабино. За победу в конкурсе он выиграл маленького медвежонка, напечатанного на 3D-принтере, который является символом фестиваля «Мы - Россия».

Ранее делегация из Шри-Ланки призналась в любви к Московскому региону. Молодые люди рассказали, что рады принимать участие в столь масштабном событии, и поблагодарили Россию за такую возможность.

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Молодежь Сочи Фестивали
02 марта 2024, 22:31
Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли попавшей под электричку семье
сделано с помощью нейросети
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Работники 250-й пожарно-спасательной части оказали помощь семье из трех человек, попавшей под электричку на станции Крутое в Орехово-Зуевском городском округе. Происшествие было зафиксировано 1 марта.

Замначальника части Владимир Шеварихин пояснил, что свидетели обратились в службу экстренных вызовов и сообщили о происшествии. Прибыв на место вызова, спасатели обнаружили мужчину с четырехлетним сыном на платформе. Глава семьи получил перелом голени, а ребенок - ушибы плеча и ноги.

Женщина оказалась в беспомощном состоянии между платформой и электричкой. Медики оказали ей первую помощь, после чего спасатели перенесли ее на жестких носилках в машину скорой помощи.

«Пострадавшую семью доставили в областную больницу», - подытожил Владимир Шеварихин.

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Спасатели Орехово-Зуево
02 марта 2024, 19:57
Подмосковные спортсмены завоевали 14 медалей на первенствах России по греко-римской борьбе
Федерация спортивной борьбы России
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Подмосковные спортсмены завоевали четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на первенствах России по греко-римской борьбе до 16 лет и до 21 года. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

На соревнованиях среди юных борцов до 16 лет, проводившихся в Суздале, команда Подмосковья заняла первое место в общекомандном зачете среди 66 регионов России. Спортсмены из региона завоевали две золотые, серебряную и четыре бронзовые медали. Первые места заняли борцы Дмитрий Тельпиз и Арсен Кудаев, а также отличились Мухаммад Салиев, Максим Головенчиц, Егор Чернышков и Вадим Троицкий.

В рамках первенства России среди юниоров до 21 года, проходившего в Омске, сборная Московской области также показала высокие результаты. Команда выиграла две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Отлично выступили Мансур Саитов и Максим Аверин, а также Дорджи Шунгурциков, Билал Берсанукаев, Анатолий Аверин, Алибек Амиров и Дзамболат Габеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории Подмосковья.

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Спортсмены
02 марта 2024, 19:04
Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения определили в 6 округах Подмосковья
Министерство энергетики Московской области
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Правительство Подмосковья продолжает активную работу над созданием программы модернизации системы теплоснабжения региона. В заседаниях штабов по модернизации теплоснабжения приняли участие представители 57 муниципалитетов Подмосковья.

На этой неделе обсуждались вопросы, касающиеся теплоснабжения Лотошина, Черноголовки, Молодежного, Талдомского, Шаховской и Серебряных Прудов. Заседания прошли при участии вице-губернатора Московской области, министра энергетики Евгения Хромушина.

Так, в городском округе Лотошино обсуждалась возможность включения в госпрограмму капитального ремонта участков тепловых сетей, включая сети котельной № 8, № 11 и другие. Решение по этим мероприятиям будет принято после гидравлических испытаний в мае–июне.

Руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Ольга Третьякова в Лотошине подчеркнула важность работы штаба и действий правительства региона по модернизации теплосетей.

«Все это позволит тщательно подготовиться к будущему отопительному сезону, и, я надеюсь, жители будут спать спокойно. Наша организация обязательно примет участие в общественном контроле реализации всех принятых на Штабе решений», - подчеркнула Ольга Третьякова.

Аналогичные проблемные вопросы обсудили и в других городских округах. Работа по модернизации теплосетей будет продолжаться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ
02 марта 2024, 18:07
Работы по уборке снега с крыш усилят в Химках по распоряжению Дмитрия Волошина
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках наступил период интенсивной очистки кровель от снега. По поручению главы городского округа Дмитрия Волошина, коммунальные службы усилили работу. Сейчас крыши расчищают более 50 работников.

В ходе проверки техники и готовности команд, Волошин подчеркнул важность безопасности и оперативности в проведении этих работ.

Сейчас в Химках стартовала весенняя чистка дворов и общественных пространств. Особое внимание уделяют тротуарам и местам для парковки. Жителей просят по возможности не занимать машиноместа в дни уборки, чтобы облегчить доступ к этим зонам.

«На этой неделе масштабные работы по уборке дворов провели в Новых Химках, в эти выходные ресурсы направляем на микрорайон Старые Химки. Темпы работ наращиваем, чтобы как можно скорее привести все территории в порядок после зимы», - отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ Химки

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