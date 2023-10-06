Гостей праздника урожая в Коломне угостили овощным рагу
В Коломенском аграрном колледже 7 октября пройдет праздник урожая с ярмаркой и развлекательной программой. Гостей угостят овощным рагу, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Почти в каждом городском округе в честь дня работника сельского хозяйства будут организованы праздники. Мероприятия обычно проходят до конца октября, когда завершают сбор урожая», - заявил Мурашов.
В Коломне организуют полевую кухню с овощным рагу из продуктов, которые вырастили в округе. Для гостей подготовят мастер-классы по обрезке деревьев и кустарников и выступления атлетов-силачей Федерации силового экстрима России. Также желающие смогут освоить азы плетения косы из лука.
На ярмарке можно будет купить кондитерские изделия, свежую выпечку, мед и продукцию из натурального воска, натуральное мыло ручной работы и другие изделия.
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