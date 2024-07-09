Гостей праздника Ивана Купалы в Лосино-Петровском научили плести обереги

Вечером участники праздника прыгали через костер. Согласно поверьям, ритуал избавляет от болезней и нечистой силы. После - все желающие спустились к реке, запустили венки в воду и загадали желание.

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День Ивана Купалы - языческий праздник летнего солнцестояния. Он восхваляет цветение и плодородие. На мероприятие в Мизиново пришли и взрослые, и дети. Гости принимали участие в мастер-классах: создавали кукол-оберегов, набивали узоры на ткани и плели венки.

«Сегодня всё, что вы видите, сделано руками жителей. Более 80-ти человек - это только организаторы. Я хочу поблагодарить всех жителей, которые принимают участие. Они не только приходят на мероприятие, а с семи утра готовят всё: несут доски с огородов, плетут с нами венки, режут серпом траву», - рассказала директор биокомбинатовской централизованной клубной системы Лосино-Петровского Анастасия Черненькова.