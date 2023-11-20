Гостехнадзор проверил аттракционы Подмосковья перед зимой
Специалисты Гостехнадзора проверили 21 аттракцион в Подмосковье в преддверии зимы. Осмотры провели в Ленинском округе, Домодедове, Люберцах и других округах.
Отмечается, что инспекторы не выявили нарушений в эксплуатации аттракционов.
«Сейчас парки развлечений активно подготавливаются к зиме и начинают обустраивать зимние горки, а механические технические средства с наступлением заморозков уйдут на техническое обслуживание», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Специалисты технадзора также дали рекомендации владельцам парков развлечений по правильному оборудованию зимних горок.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.
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