02 августа 2024, 12:54

Гостехнадзор Подмосковья проверил 51 аттракцион за неделю

Пресс-служба Минэкологии МО
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Гостехнадзор Минэкологии проверил 51 аттракцион в Московской области за прошлую неделю. По итогам контрольных мероприятий специалисты не выявили нарушений законодательства, касающегося безопасной эксплуатации развлекательных объектов.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что количество аттракционов в Подмосковье велико, и с увеличением желающих прокатиться на них, особенно в летний период, требуется регулярный контроль.

Он отметил, что безопасность граждан напрямую зависит от этой работы. При этом проверки не ограничиваются только летним периодом, так как с приходом зимы появляются другие развлечения, такие как ледяные горки и тюбинговые трассы. Также он упомянул крытые парки аттракционов, где карусели и другие конструкции работают круглый год.

«Инспекторы гостехнадзора проводят надзорные мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, выявляют нарушения эксплуатации, выдают предостережения безответственным собственникам аттракционов, проводят с ними разъяснительные беседы, если этих мер оказывается недостаточно, то уже решается вопрос об административном наказании», - объяснил Фирсов.

С начала года сумма наложенных штрафов на нарушителей составила 135 тысяч рублей. Гостехнадзор выписал 24 предостережения о недопустимости несоблюдения обязательных требований.

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Штрафы Минэкологии Подмосковья Парки
02 августа 2024, 13:13
Минэкологии Подмосковья напомнило о важности договора водопользования
Минэкологии
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Минэкологии Московской области напоминает о необходимости заключения договоров водопользования для создания базы отдыха, пирса или понтона в водоеме. Договор можно заключить по результатам аукциона или без него.

Без аукциона договоры можно заключить для эксплуатации пляжей, рекреационных целей спортивных организаций, детского отдыха и других видов деятельности. При этом, в ряде случаев требуется участие в открытом аукционе.

В прошлом году процедуру оптимизировали. Теперь услугу можно получить за 70 рабочих дней по результатам аукциона и за 25 рабочих дней без аукциона.

«На сегодняшний день в области зарегистрировано 227 водопользователей, из которых 41 производят забор воды из водных объектов и 186 используют их акватории в рекреационных целях», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Напомним, за использование водного объекта без договора предусмотрены штрафы: от тысячи рублей для физических лиц и до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Минэкологии Подмосковья Экология
02 августа 2024, 13:04
Школы Серпухова получили всю необходимую учебную литературу
Пресс-служба Г.о. Серпухов
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Все школы городского округа Серпухов обеспечили учебной литературой. Это стало возможным благодаря средствам из регионального бюджета, а также помощи спонсоров.

Учебную литературу закупают строго по рекомендациям Министерства образования и согласно федеральному перечню учебников. К примеру, в школах с нового учебного года появится единый учебник по истории для 10-11 классов под редакцией помощника президента России Владимира Мединского.

Также в этом году в образовательных учреждениях ввели два новых предмета: «Основы безопасности и защиты Родины» и обновленные уроки труда. Все учебники для их изучения также уже поступили в школы.

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Школы Серпухов Литература
02 августа 2024, 13:01
Электроснабжение 7 тысяч жителей улучшили в Малаховке
Мособлэнерго
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Надежность электроснабжения улучшили для семи тысяч жителей поселка Малаховка в Люберцах. Там капитально отремонтировали оборудование в распределительной подстанции на Быковском шоссе.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, в июле специалисты «Мособлэнерго» заменили ячейки секционного вакуумного выключателя в электроустановке, которая снабжает электричеством жителей микрорайона Малаховского экспериментального завода, в том числе школы, детский сад и поликлинику.

Всего в этом году в Люберцах заменят трансформаторы в двух подстанциях, отремонтируют почти 12 километров кабельно-воздушных линий и проведут другие работы. Большинство из них запланировано на лето.

По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, масштабные работы проведут и в других округах региона.

«В 2024 году „Мособлэнерго“ отремонтирует 350 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 22 километра больше, чем в 2023 году», - сказал он.

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Люберцы Электричество Ремонтные работы
02 августа 2024, 13:00
Нахимовец Лев Родионов из Можайска принял участие в параде ко Дню ВМФ
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Курсант Мурманского Нахимовского училища Лев Родионов участвовал в параде ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге. Молодой человек приехал на каникулы домой в Можайск и поделился планами на будущее на выездной встрече с руководством округа.

В будущем Лев планирует стать командиром эсминца. Парень планировал связать свою жизнь с флотом еще в детстве. В 11 лет он поступил в Нахимовское училище, сейчас он учится на последнем курсе. Юноша увлекается хоккеем и вместе с командой училища участвует в турнирах и первенствах по этому виду спорта.

Несмотря на юный возраст, он уже ходил строем на параде в честь Дня победы. А в этом году он поучаствовал в праздновании Дня военно-морского флота России. Во время прохождения курсантов он стоял за президентом России Владимиром Путиным. Сейчас Лев отдыхает на каникулах в родном Можайске.

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Можайск

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