Гостехнадзор Подмосковья проверил 10 аттракционов за неделю

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«Сезон эксплуатации развлекательных технических средств подходит к концу, скоро все уличные карусели, ракушки и ракеты „уйдут в зимовку“, но пока погодные условия позволяют им работать, наши специалисты гостехнадзора будут осуществлять плановые проверки данных аттракционов в области», - сообщил министр Тихон Фирсов.

Работникам аттракционов предстоит перевести технику в нерабочее состояние на зиму, а также законсервировать ее. В холодное время года аттракционы ремонтируют. Перед новым сезонов все карусели осматривают.

«Регулярный осмотр до окончания периода эксплуатации развлекательных технических средств, находящихся на улице необходим, так как от этого зависит безопасность и здоровье наших граждан», - добавил Фирсов.

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