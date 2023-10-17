Гостехнадзор Подмосковья проверил 10 аттракционов за неделю
На прошлой неделе специалисты Гостехнадзора Минэкологии Подмосковья проверили 10 аттракционов в Солнечногорске, Раменском округе, Чехове, Балашихе, Одинцове и других муниципалитетах. Нарушений не выявили.
«Сезон эксплуатации развлекательных технических средств подходит к концу, скоро все уличные карусели, ракушки и ракеты „уйдут в зимовку“, но пока погодные условия позволяют им работать, наши специалисты гостехнадзора будут осуществлять плановые проверки данных аттракционов в области», - сообщил министр Тихон Фирсов.
Работникам аттракционов предстоит перевести технику в нерабочее состояние на зиму, а также законсервировать ее. В холодное время года аттракционы ремонтируют. Перед новым сезонов все карусели осматривают.
«Регулярный осмотр до окончания периода эксплуатации развлекательных технических средств, находящихся на улице необходим, так как от этого зависит безопасность и здоровье наших граждан», - добавил Фирсов.
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