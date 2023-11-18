Гостехнадзор Подмосковья дал рекомендации по правильному оборудованию зимних горок

«Специалисты гостехнадзора перед началом сезона катания с зимних горок рекомендуют позаботиться о выборе правильного места для их установки, а также о создании безопасных условий для посетителей», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Горки могут быть из дерева, льда или их комбинации. Каждая из них должна иметь эксплуатационную документацию, ее установка или демонтаж должны проходить по требованиям. Конструкция должна быть прочной, устойчивой и жесткой, скат и выкат следует сделать прямыми, без виражей.

Горки нужно делать на безопасном расстоянии от посетителей, на пути движения не должно находиться посторонних объектов. Горку нужно зафиксировать в грунте. Работы по установке и демонтажу должны быть документально оформлены. Также объект следует разместить вдали от линий электропередач, выступов, деревьев, заборов, скамеек, бордюров, дорог, пешеходных дорожек и других объектов.

«Зимние горки должны соответствовать ГОСТу», - подытожил Фирсов.

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