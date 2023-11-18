18 ноября 2023, 09:00

Гостехнадзор Подмосковья дал рекомендации по правильному оборудованию зимних горок

Фото Минэкологии МО
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Специалисты гостехнадзора Московской области дали рекомендации, как сделать зимние горки безопасными. Это поможет предотвратить серьезные травмы.

«Специалисты гостехнадзора перед началом сезона катания с зимних горок рекомендуют позаботиться о выборе правильного места для их установки, а также о создании безопасных условий для посетителей», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Горки могут быть из дерева, льда или их комбинации. Каждая из них должна иметь эксплуатационную документацию, ее установка или демонтаж должны проходить по требованиям. Конструкция должна быть прочной, устойчивой и жесткой, скат и выкат следует сделать прямыми, без виражей.

Горки нужно делать на безопасном расстоянии от посетителей, на пути движения не должно находиться посторонних объектов. Горку нужно зафиксировать в грунте. Работы по установке и демонтажу должны быть документально оформлены. Также объект следует разместить вдали от линий электропередач, выступов, деревьев, заборов, скамеек, бордюров, дорог, пешеходных дорожек и других объектов.

«Зимние горки должны соответствовать ГОСТу», - подытожил Фирсов.

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18 ноября 2023, 07:30
Световое шоу, танцы и чаепитие из самовара организуют в парках Подмосковья в выходные
Министерство благоустройства Московской области
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В предстоящие выходные парки Московской области подготовили для гостей и жителей региона развлекательные мероприятия. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

«В Парке „Сестрорецкий“ в городском округе Клин 18 ноября в 10:00 пройдет акция „День добра“, где посетители смогут забрать с собой бездомных котят и щенков», - уточнили в ведомстве.

Также 18 ноября в Парке семейного отдыха в Дубне праздник начнется в 15:00. Там откроют зимний сезон. На катке выступят фигуристы и хоккеисты. После этого гости также смогут выйти на лед.

В парке Мира в Мытищах 18 ноября в 17:00 пройдет акробатическое световое шоу с танцорами. На следующий день в 11:00 в парке «Покровский» в Сергиевом Посаде состоится первенство по осеннему биатлону и чаепитие из самовара.

В Центральном парке Богородского округа в этот же день в 13:00 пройдет детская программа «Творческая азбука» и мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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Парки
18 ноября 2023, 06:00
Предпринимательницам из Подмосковья вручили премии «Нежный Грант»
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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В Москве подвели итоги III Межрегионального конкурса профессионального мастерства среди женщин-предпринимателей «Нежный Грант». Ее обладательницами стали из создатели агентства по производству видеоконтента для бизнеса «МБ-Аагентство» Наталья Минаева и Эльвира Бекаревич из Долгопрудного и детский писатель из Мытищ Татьяна Шарова. Они получили по 100 тысяч рублей, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Всего в конкурсе участвовали более 70 бизнесвумен из Ленинского округа, Королева, Пушкино, Мытищ, Красногорска, Бронниц, Люберец и других муниципалитетов. В финал вышли 13 участниц из Московской области.

«В настоящее время в регионе числится более 430 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, и примерно треть компаний возглавляют бизнес-леди. Они успешно развивают проекты, вкладывают в него свою энергию, талант и душу», - заявила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Приз от Торжокских золотошвей получила Татьяна Кокорева из Мытищ. Ее клуб «Голос плюс» учит публичным выступлениям. Также несколько предпринимательниц из региона выиграли в номинациях. Это основатель студии речи и мышления «Доброе сердце» Екатерина Кондратьева из Люберец. Ее наградили за личный соцпроект. Владелец онлайн-школы дизайна Екатерина Рубанова из Фрязина получила награду за лучший интернет-магазин, а номинация «Многодетная бизнес-мама» досталась руководителю семейного досугового центра «Марирос» Марине Росляковой из Пушкино.

«На всех этапах мероприятия участницы получают поддержку, медиапродвижение и изучают инструменты для укрепления своего бизнес-проекта - в этом году это продающая видео-визитка. Конкурс помогает предпринимателям реализовать свой потенциал», - рассказала президент Союза «Содействие женскому предпринимательству» Наталья Муравьева.

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Бизнес
18 ноября 2023, 04:00
Туристический поток в Зарайск увеличился до 250 тысяч человек за пять лет
Министерство благоустройства Московской области
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С 2018 по 2023 годы количество туристов в Зарайске увеличилось со 130 тысяч человек до 250 тысяч. Городской округ стал более привлекательным благодаря преображениям общественных зон, сообщили в Минблаге Подмосковья.

Например, за эти годы в Зарайске благоустроили площадь Революции, Красноармейскую улицу, Беспятовскую рощу, парковые зоны, сквер у ДК, а также улицы Советскую и Октябрьскую. В этом году обновили Музейную улицу, площадь рядом с Зарайским кремлем и набережную реки Осетр.

«Наблюдаемый рост туристического потока в Зарайске со 130 тысяч в 2018 году до более чем 250 тысяч в 2022 году подтверждает, что инвестиции в благоустройство являются не только улучшением качества жизни горожан, но и стимулом для экономического роста региона», - сообщил министр благоустройства Подмосковья, Михаил Хайкин.

Улица Красноармейская, площадь Торговых рядов и набережная реки Осетр выбрали на конкурсе по созданию комфортной среды в малых городах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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Благоустройство Зарайск
18 ноября 2023, 02:00
Будущая медсестра из подмосковного колледжа стала «Студентом года»
Министерство образования МО
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В Красногорске определили студента года. Титул достался будущей медсестре Елизавете Герасимовой — студентке четвертого курса Красногорского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1. Об этом сообщили в министерстве образования Московской области.

В финал вышли еще пять студентов. Это Ксения Смирнова из Красногорского колледжа, Алексей Кива из РАНХиГС, Анастасия Суина из педагогического колледжа «Мир знаний» и Александра Нечаева из Красногорского экономико-правового техникума.

«Это уникальный конкурсный и образовательный проект для обучающихся учебных организаций. В первую очередь, его задачей является активизация участия студентов в общественной, творческой, спортивно-массовой и волонтерской деятельности», - сообщил замначальника управления и начальник отдела молодежи Анастасия Муринец.

Конкурс состоял из трех этапов. Это «Визитная карточка», «Мы вместе» и «Яркая страница студенческой жизни».

«Уже на первом курсе нам пришлось столкнуться с серьезными испытаниями - это COVID-19. Мы как добровольцы доставляли продукты и лекарства пожилым, болеющим или находящимся на самоизоляции людям», - подчеркнула победительница.

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Студенты

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