15 апреля 2024, 22:18

Гостехнадзор обнаружил у жителя Ногинска поддельное удостоверение тракториста

Пресс-служба министерства экологии Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Инспекторы управления Гостехнадзора Минэкологии выявили нарушителя в Ногинске.  Местный житель обратился в ведомство, чтобы заменить удостоверение тракториста-машиниста, однако когда он предъявил документы, выяснилось, что они поддельные.

«Выдача данного удостоверения не подтвердилась, материалы в отношении нарушителя переданы в МУ МВД России „Ногинское“ для проведения дальнейшей проверки и принятия решения», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Напомним, что на прошлой неделе подобный случай произошел в Подольске. Там при проведении технического осмотра самоходного транспортного средства у его владельца инспекторы обнаружили поддельное удостоверение тракториста-машиниста.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реутов Машины Балашиха
15 апреля 2024, 22:21
Пешеходный переход через железную дорогу вернули возле станции Балашиха
Читайте нас в: Google Новости
Наземный переход для пешеходов через железнодорожные пути вернули по просьбам жителей. Место расположено возле станции Балашиха.

Переход оборудован светофором и пандусом. Возле него сделали автобусную остановку и пешеходный переход, где сделали «зебру».

Также в Балашихе благоустроят «народную тропу» вдоль забора школы № 33 по обращениям жителей. Ее длина составит почти 100 метров. Горожане также попросили привести в порядок аллею между образовательными учреждениями. В мае здесь высадят 30 саженцев жасмина и сирени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дороги Балашиха
15 апреля 2024, 22:19
Депутат из Химок Глеб Демченко передал гуманитарный груз бойцам СВО
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Муниципальный депутат городского округа Химки Глеб Демченко с волонтерами и местными жителями собрал гуманитарный груз для бойцов зоны специальной военной операции. Посылку с вещами первой необходимости уже доставили военнослужащим.

Депутаты, общественники и сотрудники местных организаций каждый день передают гуманитарную помощь в зону спецоперации. В общей сложности в Химках собрали более 200 тонн гуманитарного груза.

«Любая поддержка и внимание со стороны соотечественников важны. Военнослужащим вместе с вещами первой необходимости передаем письма и рисунки от детей. Бойцы носят их в нагрудных карманах, как напоминание о том, ради кого они сейчас находятся вдали от дома», - рассказал Глеб Демченко.

Адреса пунктов сбора гуманитарного груза можно уточнить в центре поддержки участников спецоперации и их семей по номеру телефона: 7 (495) 793-09-88. Горячая линия организации работает с 09:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Военные Депутаты
15 апреля 2024, 22:14
Собрание литературного объединения «Радуга» прошло в Воскресенске
Читайте нас в: Google Новости
В центральной библиотеке Воскресенска прошло собрание литературного объединения «Радуга» имени Лажечникова. В нем приняли участие литераторы из Коломны, Бронниц, Луховиц, Ступино и Шатуры.

Мероприятие организовали в честь 70-летия Виктора Лысенкова, который является руководителем объединения и заместителем председателя Московской областной организации Союза писателей России.

Руководитель управления культуры администрации Елена Баклушина вручила Виктору Лысенкову благодарственное письмо от министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.

В знак признания успешного сотрудничества с управлением культуры, председатель Московской областной организации Союза писателей России, Сергей Антипов, вручил Елене Баклушиной юбилейную медаль «25 лет Московской областной организации Союза писателей России».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти события ко Дню космонавтики, и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Воскресенск Литература
15 апреля 2024, 21:54
Станислав Вавилов из Воскресенска стал призером открытого турнира по самбо
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В Кашире состоялся открытый турнир по самбо среди юношей и девушек 2010–2012 годов рождения. Воспитанник воскресенской спортивной школы по единоборствам, Станислав Вавилов, стал бронзовым призером соревнований.

Всего в турнире приняли участие свыше 100 спортсменов из различных городов Московской, Рязанской и Смоленской областей. Борец из Воскресенска занял третье место в весовой категории до 50 килограммов.

Турнир посвятили памяти заслуженного работника физической культуры, спорта и туризма Московской области, заслуженного тренера России, мастера спорта СССР Владимира Навалихина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Воскресенск

Новости по теме