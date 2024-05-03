Господдержка помогла молодой семье из Шаховской получить дом

Виктория Подсекалина воспитывает двоих дочерей. Шестилетняя Арина ходит в бассейн и на танцы, двухлетняя Настя уже интересуется музыкой.

Раньше семья ютилась в однокомнатной квартире вместе с родителями и братом. О подпрограмме им рассказала соседка, и Виктория решила попробовать. Собрала документы и стала искать именно дом, а не квартиру. Все получилось.

«Арина мечтала жить в двухэтажном доме, чтобы у нее на втором этаже была комната. Она уже придумала, где будет там прятаться. А спрятаться есть где - в доме пять комнат», - рассказывает Виктория.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье уже стала 271 семья. Чтобы претендовать на меру поддержки, нужно соответствовать всего нескольким критериям. Узнать подробнее и подать заявку можно на сайте госуслуг.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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