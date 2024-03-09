09 марта 2024, 15:31

Госавтоинспекторы провели праздничную акцию «Цветочный патруль» в Луховицах

Медиасток.рф
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В Луховицах состоялась традиционная акция «Цветочный патруль». В ходе праздничного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин-водителей и вручили весенние букеты из тюльпанов.

Дорожные полицейские останавливали автомобили для проверки, однако вместо замечаний женщины получали цветы и поздравления, что вызывало у автоледи искренний восторг и радость.

В акции приняли участие сотрудники шестого батальона второго полка местного отделения Госавтоинспекции, а также глава города Сергей Тимохин, активисты «Молодой гвардии» и члены партии «Единая Россия». Всего поздравили более 50 автоледи.

«Цветочный патруль» является доброй традицией Луховиц и проводится уже более десяти лет. В ходе акции госавтоинспекторы также напоминали водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, пожелали им здоровья, счастья и весеннего настроения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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Цветы Полиция Луховицы 8 Марта
09 марта 2024, 15:56
Предприятие «Агрофорвард» в Воскресенске подготовили к посевному сезону на 95%
Unsplash
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Глава Воскресенска Алексей Малкин осмотрел готовность предприятия «Агрофорвард» к началу посевной кампании. По его словам, компания готова на 95% к предстоящему посевному сезону.

Глава округа с рабочим визитом посетил предприятие «Агрофорвард». Компания специализируется на выращивании семенного картофеля, зерновых культур и рапса. Он провел проверку готовности техники к посевным работам и обсудил перспективы развития предприятия.

«Агрофорвард» ежедневно отгружает около 40 тонн семенного картофеля заказчикам по всей стране, включая элитные сорта. Для улучшения условий работы на предприятии была установлена новая система очистки воздуха в сортировочном цехе, где производится семенной картофель.

Предприятие успешно реализует программу по импортозамещению. Администрация округа в настоящее время рассматривает вопрос о выделении новых земельных участков для дальнейшего развития предприятия. Алексей Малкин выразил благодарность руководству за стабильный рост и поздравил женскую часть коллектива с весенним праздником.

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Сельское хозяйство Воскресенск
09 марта 2024, 15:08
Жительницы Воскресенска получили тюльпаны к 8 Марта от главы округа Алексея Малкина
Unsplash
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Восьмого марта глава городского округа Алексей Малкин поздравил местных жительниц с праздником. Вместе с сотрудниками администрации они поздравляли прохожих женщин на улице и дарили им букеты тюльпанов.

Более 300 букетов тюльпанов подняли настроения тем, кто в этот день спешил на работу, в гости и просто прогуливался по городу.

«С заместителями посовещались и подумали, как сделать праздничное настроение, решили купить цветы и поздравить наших женщин с праздником 8 марта! Мы каждую женщину, которую встречаем, поздравляем желаем счастья, весны, улыбок», - прокомментировал глава Воскресенска Алексей Малкин.

Женщины, девушки, девочки цветам были очень рады, благодарили и желали всего хорошего в ответ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поздравлении с 8 Марта жен и матерей бойцов СВО.

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Праздники Воскресенск 8 Марта
09 марта 2024, 14:41
Праздничный концерт в честь 8 Марта прошел в Наро-Фоминске
Unsplash
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Для женщин из Наро-Фоминска прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Артисты центрального дворца культуры «Звезда» исполнили любимые песни и творческие номера для представительниц прекрасного пола.

Увидеть праздничный концерт собрались женщины со всего округа. На мероприятии также побывала директор дома культуры «Апрелевка» Олеся Зайцева.

«Хочу выразить благодарность за прекрасный концерт творческому коллективу дома культуры „Звезда“ и Игорю Олеговичу. Этот концерт - настоящее вдохновение, пробуждение. Он был очень прекрасным и замечательным», - поделилась впечатлениями директор дома культуры «Апрелевка» Олеся Зайцева.

Глава округа Роман Шамнэ поздравил женщин с праздником и лично вручил им грамоты и подарки. Представительниц разных профессий наградили благодарственными грамотами. Среди них - педагоги и делопроизводители, работницы сферы услуг и сотрудницы администрации и территориальных управлений округа. А еще представительницы бизнеса и просто активные жительницы округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Наро-Фоминск Концерты 8 Марта
09 марта 2024, 14:40
Выставку живописи членов Союза художников России открыли в Щелкове
Телеканал «360»
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В Щелковском историко-художественном музее открыли выставку картин «Путешествие в далекое и не только». Ее авторами являются члены Союза художников России супруги Александр Левченков и Мария Молодых.

Эти художники известны своей уникальной специализацией в живописи, представляя на своих полотнах не постановочные сцены, а реальную жизнь.

Александр Левченков славится своими портретами, демонстрируя мастерство в психологическом и историческом портрете, где он сочетает традиции реалистического искусства XIX века с современным взглядом на прошлое и настоящее. Мария Молодых продолжает линию русской реалистической живописи, обогащая ее почти импрессионистским стилем и личным ярким восприятием.

«Мне кажется, что это несомненно замечательный подарок для тех, кто любит русские традиции, для тех, кто любит нашу страну. Потому что такие работы, они заставляют почувствовать истинную красоту нашей Родины и увидеть ту историю, которую наша страна пережила», - отметила председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Щелково Анастасия Кот.

Выставка продлится до 20 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Выставки Музеи Художники Щелково

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