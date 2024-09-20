20 сентября 2024, 15:57

Госавтоинспекторы Лобни проверят соблюдение правил перевозки детей

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В предстоящие выходные Госавтоинспекция городского округа Лобня проведет профилактическую акцию «Маленький пассажир — большая ответственность!». Это мероприятие станет частью комплексной информационно-профилактической кампании «Внимание — дети!», которая проходит в Московской области с 19 августа по 22 сентября.

В рамках акции, 22 сентября в Лобне состоится массовая проверка водителей. Основной целью проверки является предотвращение нарушений требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, а также сокращение числа погибших и раненых детей-пассажиров.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о важности соблюдения правил перевозки детей. Так, дети младше семи лет должны перевозиться в легковых автомобилях и кабинах грузовых автомобилей с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Для детей от семи до 11 лет допускается использование ремней безопасности или детских удерживающих систем, но на переднем сиденье легкового автомобиля обязательно использование детских удерживающих устройств.

Организаторы акции призывают всех водителей быть внимательными и ответственными при перевозке маленьких пассажиров, ведь их безопасность - это общая задача.

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Дети Лобня ГИБДД
20 сентября 2024, 15:57
Стационарный корпус № 5 в Воскресенске открыли после ремонта
Минздрав МО
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Капитальный ремонт завершился в стационарном корпусе № 5 Воскресенской больницы. Работу возобновили пульмонологическое, офтальмологическое, детское соматическое и ЛОР- отделения.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк отметил, что в стационаре расположены четыре отделения общей мощностью около 90 коек. Здание практически полностью перестроили изнутри: выполнили перепланировку, создали доступную и комфортную среду. Ремонт выполнили с учетом современных стандартов, чтобы в каждой палате были санузел и система вентиляции.

Обновили также фасад, кровлю, входные группы, полностью заменили инженерные коммуникации, выполнили внутреннюю отделку. В здании установили новые системы вентиляции и лифты, закупили мебель и оборудование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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Воскресенск
20 сентября 2024, 15:37
Праздник для детей проведут в ДК «Красная поляна» в Лобне 21 сентября
Медиасток.рф
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Дом культуры «Красная поляна» приглашает жителей городского округа Лобня на мероприятие «Праздник осени», который состоится 21 сентября. В программе праздника предусмотрены разнообразные активности для всех возрастов.

Для самых юных гостей будет организована интерактивная игровая программа, полная веселых конкурсов и танцевальных игр. Также дети смогут проявить свои художественные таланты в конкурсе рисунков на асфальте «Краски осени», победители которого получат призы.

Праздничное настроение поддержат концертные номера от детских творческих коллективов дома культуры. Для любителей творчества будут открыты тематические мастер-классы в «творческой мастерской», а также пленер «Осенняя фантазия» от руководителя студии «Мята» Ольги Бровченко.

Кроме того, гостей праздника ждут дополнительные развлечения: катание на электромобилях, прыжки на батуте, аквагрим и беспроигрышная лотерея.

Мероприятие пройдет на улице Спортивная 4. Начало в 11:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Праздники Дети Лобня
20 сентября 2024, 15:24
Администрация Лобни провела встречу с сотрудниками металлургического завода
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела выездную встречу с работниками предприятия «Металл Профиль», где вместе с коллегами и сотрудниками городских организаций обсудила актуальные вопросы развития округа. Анна Владимировна рассказала сотрудникам предприятия о достигнутых результатах и предстоящих задачах.

После официальной части мероприятия каждый желающий смог напрямую обратиться к главе и ее заместителям. Большинство вопросов касались сферы ЖКХ, благоустройства и здравоохранения. Многие из них были оперативно решены на месте, а остальные взяты в работу для дальнейшего рассмотрения.

Также на выездной администрации главный врач Лобненской больницы Виктория Тен проинформировала сотрудников о текущей эпидемиологической обстановке и задачах медицинских работников. Она рассказала о строительстве новой поликлиники в городе и вместе со своей командой провела диспансеризацию и вакцинацию коллектива предприятия от гриппа.

Новый формат проведения выездной администрации подтвердил свою удобство и эффективность. Сотрудники предприятия, находясь на рабочем месте, могли обратиться к главе и ее заместителям с вопросами, касающимися их домов или дворов, а также обсудить планы по развитию муниципалитета.

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Лобня Заводы
20 сентября 2024, 15:05
Урожай свеклы в Подмосковье превысил 15 тонн с начала сбора
Медиасток.рф
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В Подмосковье продолжается сбор урожая всех культур— зерновых, зернобобовых, масличных, а также овощей открытого грунта. С начала уборочной кампании собрали уже 15 тонн свеклы.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на сегодняшний день аграрии убрали 554 гектара свекольных полей - 34% от общего плана.

Лидерами по уборке свеклы стали Дмитров - 12,5 тысяч тонн, Коломна - 1,2 тысяча, Кашира - 570 тонн, Луховицы - 440 тонн, Серпухов - 287 тонн.

Всего с начала уборочной кампании в Московской области уже собрали 72,4 тысяч тонн овощей открытого грунта с площади три тысячи гектаров. Этот результат превысил показатели прошлого года на 1,6 тонн.

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Коломна Серпухов Дмитров Кашира Луховицы

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