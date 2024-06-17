Госавтоинспекторы из Одинцова провели социальную акцию «Некуда спешить»

Победителем отборочного тура Второго областного конкурса «Город танцует в парках» стала команда Next Energy. Фестиваль собрал больше пяти тысяч зрителей. На сцене выступили лучшие коллективы Балашихи.

Оценивали участников заслуженный артист России, хореограф, актер и режиссер Егор Дружинин и хореограф телепроекта «Танцы» на ТНТ Вова Гудым.

«Нам очень нравится уровень фестиваля, видно, что город танцует и развивается в танцах. У ребят, выступивших на сцене, чувствовалась осознанность, не было ни одного слабого номера. Преимущественно они были в стиле хип-хоп, ребята очень органично в нем смотрелись. Они правильно передали эмоцию, показали правильную базу. Сразу понимаешь: этот стиль грамотно преподают. Думаю, что в следующем году нам будет еще сложнее определить лучших участников», - отметил Егор Дружинин.

Финал и гала-концерт Второго фестиваля «Город танцует в парках» состоится 7 сентября, город проведения организаторы пока держат в секрете.

«В Балашихе очень развито именно направление хип-хоп, еще в прошлом году мы видели много сильных коллективов, выступающих в таком стиле. А у победителя отборочного этапа в этом году номер получился нестандартным, это такой экспериментальный хип-хоп, который позволил себе хореограф. Для всех участников, безусловно, важны артистичность, синхронность, техника - все должно быть в комплексе. Финал состоится в сентябре, выбор площадки пока обсуждается. В нем соберутся ребята из разных городов Подмосковья, обменяются друг с другом опытом, а это и есть одна из главных целей фестиваля», - подчеркнул замдиректора организации «Мособлпарк» Андрей Копосов.

Региональный фестиваль «Город танцует в парках» проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организаторами фестиваля выступили Министерство культуры и туризма Московской области и Московская областная дирекция по развитию парков.

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