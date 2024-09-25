25 сентября 2024, 23:17

Госавтоинспекторы из Одинцова провели круглый стол со школьниками

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Сотрудники Госавтоинспекции собрали в одной из одинцовских школ круглый стол. Ученики и юные инспекторы движения приняли в нем активное участие.

Участники круглого стола обсудили развитие деятельности отрядов юного инспектора движения и поделились творческими идеями по популяризации безопасного движения. Ребята совместно с медиацентром подготовили презентации о правилах дорожного движения, после чего проверили базовые знания первоклассников.

Автоинспекторы также рассказали ребятам об основных правилах поведения на дороге с профессиональной точки зрения.

Не обошлось без подарков - сотрудники вручили ученикам первых классов информационные материалы и световозвращающие аксессуары. Они поблагодарили своих помощников, отметив, что активная работа юных инспекторов движения повышает культуру безопасного поведения на дорогах.

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Одинцово ПДД Школьники
25 сентября 2024, 23:07
Более 10 канализационных насосных станций модернизировали в Истре
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Сотрудники теплосети выезжали на устранение аварий 148 раз за три летних месяца. Аварийно-восстановительные работы проводились на сетях ежедневно.

Сотрудники МУП «Истринская Теплосеть» устраняли утечки, проводили технологическое обслуживание насосов на скважинах и на канализационных насосных станциях. На протяжении этого сезона было заменено 12 насосных аппаратов.

«Есть масса работ по техническому обслуживанию оборудования. Они проводятся специалистами ежедневно. Всего на обслуживании МУП „Истринская Теплосеть“ находятся более 250 объектов. Особую сложность вызывают бесхозные объекты. Специалисты предприятия обслуживают сети, которые не числятся ни на чьем балансе. Но наша задача обеспечить бесперебойное водоснабжение и канализование», - рассказали в МУП «Истринская теплосеть».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что теплосети Подмосковья масштабно модернизируют в ближайшие годы.

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ЖКХ Истра
25 сентября 2024, 23:07
Полицейские в Одинцове рассказали о раритетной служебной машине
Пресс-служба УМВД России по Одинцовскому округу
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Полицейские из Одинцова организовали встречу с журналистами, чтобы поделиться рассказом о раритетной милицейской машине. Полицейские считают, что эта машина может стать народным памятником и символизировать удачу.

Ветеран органов внутренних дел Семен Половинкин и инспектор Валерия Олейникова рассказали о старом автомобиле Горьковского автомобильного завода, который находится на постаменте у здания управления министерства внутренних дел.

Машина окрашена в желтый цвет, на ней написано «Милиция» и установлены сигнальные маячки. На номерном знаке написано «ГАИ ГИБДД». Желтый цвет для автомобилей государственной автомобильной инспекции появился в 1968 году, когда основным транспортом для передвижения сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения стал ГАЗ-24.

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Одинцово Машины Полиция
25 сентября 2024, 23:06
Замглавы Истринского округа вручил первые паспорта еще 13 школьникам
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Церемония вручения главного документа прошла торжественно. Ребята получили паспорта из рук заместителя главы администрации округа.

Заместитель главы администрации городского округа Истра Андрей Мойса напомнил ребятам о важности этого документах, их гражданских прав и обязанностей.

Также подростков поздравила руководитель российского движения детей и молодежи «Движение Первых» - Оксана Черкашина.

А всего с начала года паспорта получили 66 юношей и девушек.

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Истра
25 сентября 2024, 21:45
Свыше 40 торговых точек в Мытищах привели в соответствие с начала года
пресс-служба городского округа Мытищи
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Сотрудники управления потребительского рынка и услуг регулярно выезжают с проверками по торговым точкам и проводят совещания с руководителями объектов. Всего в этом году запланировано привести в соответствие с требованиями 54 объекта, 43 из них уже готовы.

Еще на 11 точках работы закончатся до конца ноября. Около шести тысяч предприятий розничной торговли и услуг действуют на территории Мытищ. Это общепит, рынки, торговые центры и объекты нестационарной торговли. Свыше 180 обращений об их ненадлежащем содержании поступило в администрацию в 2024 году.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации, ответственность за содержание объектов потребительского рынка и прилегающих к ним территорий возложена на собственников предприятий и правообладателей данных объектов за счет собственных средств», - отметила начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова.

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Мытищи Законы Торговля

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