14 июня 2024, 11:22

Госавтоинспекторы из Одинцова провели акцию «Россия — за безопасные дороги»

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Сотрудники Госавтоинспекции Одинцовского округа организовали акцию «Россия — за безопасные дороги!» в преддверии Дня России. Главная цель — напомнить о соблюдении правил при вождении и использовании необходимых аксессуаров.

Инспекторы поздравили водителей и пешеходов, вручили им тематические информационные брошюры, ленточки и световозвращающие брелоки с триколором, а также провели профилактические работы. Госавтоинспекция напомнила автомобилистам о необходимости обязательно пристегиваться ремнем безопасности, перевозить детей с использованием детских кресел и попросили соблюдать скоростной режим и быть вежливыми с другими участниками дорожного движения.

Пешеходам также напомнили, что важно оставаться внимательными при переходе проезжей части дороги и использовать на своей одежде световозвращающие аксессуары.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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Одинцово Дороги Машины
14 июня 2024, 11:34
Бульвар Победы в Белоозером благоустроят к сентябрю
Администрация г.о. Воскресенск
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В конце мая в городе Белоозерский в городском округе Воскресенск начались работы по реконструкции бульвара Победы. Площадь благоустройства составляет 14 тысяч квадратных метров.

На бульваре планируется провести работы по замене покрытия и линии освещения. Специалисты установят малые архитектурные формы и приведут в порядок памятник героям Великой Отечественной войны.

Напомним, что работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда».

По итогам всероссийского голосования более трех тысяч жителей округа поддержали идею благоустройства бульвара. Завершение работ планируется в сентябре этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Благоустройство Воскресенск
14 июня 2024, 11:25
Почти 60 вопросов решили на выездном приеме администрации в Солнечногорске
Администрация Солнечногорск г.о.
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Очередной выездной прием администрации прошел в Солнечногорске на площадке Дома детского творчества «Юность». Жители разобрали с профильными специалистами почти 60 вопросов по разным темам.

Большая часть обращений касалась сферы ЖКХ: капитальный ремонт многоквартирных домов, кровли, фасада и ливневой канализации. Также рассмотрели вопросы благоустройства территорий, ремонта дорожной сети и социальных объектов. Жителям были даны разъяснения и найдены решения непосредственно на месте, а часть других обращений взяты в проработку.

«На этот раз к нам на встречу пришли 23 жителя, всего рассмотрели 57 вопросов. Так, был рассмотрен запрос о возможности заезда общественного транспорта в деревню Бакеево. Для этого необходимо дополнительно провести расширение дороги и обустроить остановочный пункт. В ближайшее время управление транспорта проведет выезд на территорию для более детальной проработки вопроса», - рассказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Выездные приемы администрации Солнечногорска проводится регулярно в каждом территориальном управлении округа. Также ежемесячно проходит встреча жителей главой округа - записаться можно через горячую линию: 8 (800) 201-67-47, а также через электронную почту: solngor@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в этом году откроют еще 697 новых детских площадок на 4,5 миллиарда рублей.

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Благоустройство ЖКХ Солнечногорск
14 июня 2024, 11:23
Воспитанники хоккейной школы «Химик» в Воскресенске выиграли кубок Гагарина
Unsplash
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Воспитанники спортшколы «Химик» выиграли кубок Гагарина благодаря победоносному сезону игроков команды «Металлурга» — Алексею Маклюкову и Даниле Квартальнову. Поздравить ребят с победой пришли любители хоккея всех возрастов, почетные гости и глава Воскресенска Алексей Малкин.

«Вы продолжаете то, что начинали наши чемпионы, спасибо огромное за праздник! Со своей стороны хочу сказать, мы переделываем площадь возле ледового дворца, делаем ее достойной наших чемпионов и нам выделены деньги на постройку нового дворца спорта на 5, 5 тысячи мест для наших уважаемых хоккеистов», - отметил глава округа.

Заслуженный тренер России Геннадий Сырцов отметил, что теперь Алексей Малюков и Данила Квартальнов вышли на новый уровень игры. Это значит, что им придется еще больше работать, чтобы не снижать планку. Маклюкова называют самым надежным защитником сезона.

«Даже когда что-то не получается не опускать руки, верить в себя. Выбрал себе цель и идешь, даже когда не хочется, ты должен достигать своей цели. По-другому не получится», - прокомментировал Квартальнов.

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Хоккей Воскресенск
14 июня 2024, 11:19
Киовский парк стал главной площадкой празднования Дня России в Лобне
Телеканал «360»
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День России в Лобне всегда отмечают с размахом. Концерты, конкурсы, викторины и мастер-классы проходят во всех микрорайонах города. В этом году центральной площадкой стал старинный Киовский парк, который недавно обновили.

Неравнодушных людей в Лобне - сотни, и это еще раз подтвердила недавняя операция по спасению огаря, который на стройке испачкался в мазуте и не мог летать. Совместными усилиями администрации города, строителей и волонтеров птицу поймали и передали специалистам. Совсем скоро утка вернется в родной пруд, а всех участников «утиной истории» отметили на праздничной сцене за неравнодушие и любовь к природе.

Свой город и его достопримечательности очень любят и участники фотоконкурса «Вохуш - хранитель Шуховской башни», которых также наградили на празднике. Победителем стал Эдуард Рекашус.

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Мастер-классы по рисованию и изготовлению сувениров, катание на лошадях, аквагрим, сладкая вата, веселые старты и праздничный концерт. Каждый смог найти себе занятие по душе. Непременный атрибут праздника - российский триколор - растянули ребята из кадетского класса третьей школы. Гимн спели хором, к которому присоединились все участники праздника.

«Я горжусь, что живу в России, и я очень горжусь, что сейчас в Лобне. Уважайте Россию, любите Россию. Россия - великая, Россия - победная, Россия - доблестная. Я желаю вам мира, добра, благополучия. С праздником!» - поздравила жителей глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Желающие могли принять участие в акции «Доброе дело». Волонтеры развернули палатку, где принимали гуманитарную помощь и письма бойцам со словами поддержки и благодарности.

Лобненских добровольцев, которые очень многое делают для поддержки военнослужащих и их семей, наградили на главной сцене праздника. В округе несколько организаций, каждая из которых вносит свой вклад в общее дело.

Праздники Лобня

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