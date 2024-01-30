Госавтоинспекторы и спасатели провели беседу о безопасности со студентами колледжа в Солнечногорске

Со студентами встретились сотрудники Госавтоинспекции, отдела надзорной деятельности и поисково-спасательного поста 267-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас». Ребятам напомнили правила безопасности на дороге и порекомендовали использовать светоотражающие элементы в темное время суток. Напомнили им и о правилах пожарной безопасности в быту.

«Этот день для студентов стал поводом не только для поздравлений и пожеланий, но для профилактической работы с ними в области безопасности жизнедеятельности, чтобы исключить различного рода происшествия и чрезвычайные ситуации», - отметил заместитель начальника 267-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» Сергей Яшин. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».