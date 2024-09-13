13 сентября 2024, 20:26

Госавтоинспекторы Балашихи напомнили школьникам правила поведения на дороге

Пресс-служба администрации Балашихи
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В рамках информационно-профилактической акции «Внимание-дети!» полиция Подмосковья уделяет особое внимание обеспечению безопасности юных участников дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят занятия с детьми, обучая их правилам безопасного поведения на улицах, а также патрулируют пешеходные переходы возле образовательных учреждений.

Большую поддержку в этой работе оказывают представители движения «Родительский патруль» и другие общественные формирования. Также в регионе реализуются масштабные практикумы под названием «Экскурсия с Госавтоинспекцией», где юные участники дорожного движения изучают городскую инфраструктуру и отрабатывают алгоритм перехода проезжей части.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции в Балашихе помогали детям правильно переходить дорогу, а также проверяли, что маленькие пассажиры перевозятся с использованием детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Организаторы акции напомнили водителям о необходимости соблюдать правил дорожного движения при перевозке детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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Дети Балашиха Полиция
13 сентября 2024, 20:53
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Новый сезон КХЛ открыли в Балашихе. Уже 13 сентября в Ледовом дворце «Арена Балашиха» состоится матч между местным клубом «Витязь» и гостями из Тольятти — командой «Лада». Начало игры запланировано на 19:30.

Приглашаем всех прийти с семьей и поддержать любимый клуб в этом важном противостоянии. Подробности о матче и расписание предстоящих игр можно найти на официальном сайте хоккейного клуба «Витязь».

Напомним, что хоккейный клуб «Витязь», основанный в 1996 году, четырежды выходил в плей-офф Кубка Гагарина. С лета 2022 года команда обосновалась в Ледовом дворце «Арена Балашиха».

Кроме того, клуб активно участвует в проекте Континентальной хоккейной лиги «Урок хоккея в школе», первые занятия в рамках которого прошли в городском округе Балашиха в 2022 году.

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Хоккей Балашиха
13 сентября 2024, 18:22
Новый этап всероссийских соревнований по кольцевым гонкам пройдет в Волоколамске
СМП РСКГ
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На автодроме Moscow Raceway в Волоколамске 14 и 15 сентября пройдет седьмой этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам G-Drive СМП РСКГ Туринг. В эти дни пройдет 11 гонок, после которых станут известны имена первых победителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

В соревнованиях примут участие более 100 титулованных пилотов, среди которых 12 спортсменов представят Подмосковье. Так, в классе спортпрототип CN выступят Сергей Иевлев, Кирилл Киракозов, Евгений Самойлов и Алексей Хаиров. В классе GT4 - Алексей Несов, Андрей Солуковцев, Никита Силаев и Светлана Горбунова.

За призовые места в классе суперпродакшн поборются Иван Овсиенко и Николай Виханский. Андрей Масленников примет участие в классе туринг-лайт, а Артем Волков - в S1600.

Напомним, соревнования проводятся в рамках проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Спортсмены Машины
13 сентября 2024, 17:47
Более 10 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроились в Подмосковье с января
Министерство социального развития Подмосковья
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Подмосковье уделяет большое внимание доступности работы для всех жителей. Так, в Московской области можно найти свыше 14 тысяч квотируемых рабочих мест для людей с инвалидностью, сообщили в Минсоцразвития региона.

«Обычно должность, специальность и обязанности подбираются индивидуально для каждого человека, учитывая особенности здоровья, например, кладовщик, менеджер, оператор оборудования», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, в этом году в Подмосковье трудоустроились свыше десяти тысяч инвалидов. В ведомстве напомнили, что получить помощь в поиске работы, а также подобрать подходящие вакансии можно по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Инвалиды
13 сентября 2024, 17:47
Почти тысячу участков и зданий реализовали через инвестпортал Подмосковья с 2023 года
Фото минимущества
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Городские округа с весны 2023 года проводят самообследования муниципальной недвижимости. За это время через областной инвестиционный портал реализовали уже 991 объект, что принесло бюджетам 255 миллионов рублей.

В Министерстве имущественных отношений Московской области сообщили, что аренда и продажа неиспользуемой недвижимости принесла округам 108,4 миллиона рублей в результате торгов, еще 47,3 миллиона рублей по приватизации. Продажа имущественного комплекса пополнила бюджет на 69,9 миллиона рублей, аренда добавила еще 29,2 миллиона.

К этому дню муниципальные земельные инспекторы осмотрели 39 тысяч 473 объекта, из них 18 тысяч 192 земельных участка и 21 тысяча 277 зданий. Подготовлено 2667 дорожных карт по вовлечению имущества в оборот, из них на портале разместили уже 814 объектов недвижимости.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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Недвижимость

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