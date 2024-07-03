Госавтоинспекторов в Мытищах поздравили с профессиональным праздником

Высокоскоростной интернет внедрили в Подмосковье. Модернизация затронула как большие города, так и населенные пункты, в которые съезжаются летом дачники. Так, в регионе улучшили качество связи 800 тысяч человек, сообщили в Мингосуправления Московской области.

Больше всего СНТ, деревень и сел сконцентрировано в Одинцовском и Раменском округах. Согласно исследованиям, за год объем мобильного трафика в каждом из округов увеличился примерно на 37%. Специалисты построили здесь дополнительные базовые станции и увеличили число диапазонов 4G в уже существующих.

«Станции работают, в том числе, в диапазоне LTE-800, который отличается большей длиной радиоволны, что наиболее эффективно для малоэтажной сельской местности», - говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, в пределах городов удалось увеличить емкость и достичь высоких скоростей за счет внедрения диапазона LTE-2600 и высокой плотности размещения базовых станций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, как цифровизация помогла снизить количество преступлений. Современные системы искусственного интеллекта научились также предотвращать пожары и снижать смертность.

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