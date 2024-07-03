Госавтоинспекторов в Мытищах поздравили с профессиональным праздником
Годовщину со дня образования службы Госавтоинспекции в системе МВД России отпраздновали в Мытищах. Лучших сотрудников наградили грамотами и благодарственными письмами.
Госавтоинспекторов с профессиональным праздником поздравил начальник управления МВД России «Мытищинское», полковник полиции Ринат Халилов, полковник милиции в отставке Юрий Жигулин, заместитель главы городского округа Мытищи Кирилл Дунаев и председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов. Они поблагодарили их за службу и за спокойствие на дорогах.
Лучшим автоинспекторам вручили почетные грамоты главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой и благодарности от совета депутатов.
Сегодня в отделе госавтоинспекции Мытищ служат 138 сотрудников. Возглавляет управление подполковник полиции Игорь Алексеев.
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