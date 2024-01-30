Госавтоинспекция Подмосковья разъяснит родителям правила перевозки детей

Перед началом социального раунда в официальном канале Госавтоинспекции в Telegram был запущен опрос среди жителей Подмосковья. Это обсуждение поможет оценить, насколько родители осведомлены о том, как обеспечить безопасность детей во время автомобильных поездок.

Инициативу Госавтоинспекции Подмосковья уже поддержали знаменитые фигуристы и олимпийские чемпионы, среди которых Аделина Сотникова, Егор Чудин и Илья Авербух. Они записали видеообращения, призвав родителей соблюдать правила при перевозке детей. За ними последовали и другие спортсмены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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