04 февраля 2025, 16:48

Госавтоинспекция Мытищ провела пресс-конференцию на тему дорожной безопасности

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В отделе Госавтоинспекции городского округа Мытищи состоялась пресс-конференция на тему «Маленький пассажир — большая ответственность!». Начальник Мытищинской Госавтоинспекции Игорь Алексеев рассказал представителям средств массовой информации о старте социального раунда, направленного на повышение осведомленности родителей о правилах безопасной перевозки детей в автомобилях.

Игорь Алексеев подчеркнул, что маленькие пассажиры являются одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Штатные системы безопасности автомобилей не обеспечивают должной защиты детей, поэтому использование детских удерживающих устройств является обязательным. Однако многие родители при выборе автокресел ориентируются на их внешний вид, игнорируя качество и надежность, что может привести к трагическим последствиям.

«Наша задача - донести до родителей информацию о том, что детские удерживающие устройства - это наиболее эффективный элемент обеспечения пассивной безопасности маленьких пассажиров. Эти знания должны способствовать формированию базового подхода: сел за руль - проверь, чтобы ребенок был пристегнут. При этом важно понимать, что использование детского кресла или ремня безопасности необходимо всегда, независимо от дальности поездки или дорожных условий», - отметил Игорь Алексеев.

Социальный раунд стартовал 27 января и продлится до 23 февраля. В его рамках будут организованы мероприятия и акции, направленные на информирование родителей о важности соблюдения правил перевозки детей в транспортных средствах.

Мытищи Правила ГИБДД
04 февраля 2025, 17:54
Более 40 программ к 165-летию Чехова провели в библиотеках Подмосковья
Министерство культуры и туризма Московской области
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Библиотеки Подмосковья провели к 165-летию Антона Чехова квесты, выставки, лекции, мастер-классы, творческие встречи и другие события. О программах к юбилею писателя рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В Центральной библиотеке города Чехова прошла насыщенная культурная программа с викторинами, квестами и виртуальными экскурсиями. Гости приняли участие в театрализованной литературно-музыкальной постановке и гастрономическом проекте «От Чеховского Палыча». Посетители познакомились с рецептами блюд от мастера русской литературы.

Истринская центральная библиотека имени Чехова организовала ежегодную акцию «Читаем Чехова», программу для школьников и встречу в молодежном литературном клубе. Во всех библиотеках округа прошли лекции, мастер-классы и творческие встречи, посвященные творчеству писателя.

Центральная городская библиотека Серпухова, также носящая имя Чехова, собрала почитателей творчества классика. Такие встречи проводятся здесь каждый год, ведь Антон Павлович Чехов - часть культурного кода города.

Для читателей Центральной библиотеки Видного провели квиз «Нескучный Чехов», который позволил проверить и закрепить знания о жизни и творчестве русского писателя.

Писатели
04 февраля 2025, 17:48
Депутаты в Лосино-Петровском проверили наличие зон парковки для жителей с ОВЗ
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Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин совместно с заместителем главы администрации городского округа Лосино-Петровский Иваном Бурнакиным провели инспекцию зон парковки в рамках партийного проекта «Безопасные дороги». В ходе проверки было отмечено, что на парковочных пространствах предусмотрены специально отведенные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Также инспекторы зафиксировали наличие свободных парковочных мест, что свидетельствует о достаточно организованной системе парковки в городе.

Иван Бурнакин дал поручения профильным службам обновить разметку на парковочных зонах с соблюдением всех норм, а также провести покраску тротуаров. Это позволит улучшить визуальное восприятие и функциональность парковок, сделав их более удобными для горожан.

«Наша задача - не просто обеспечить доступность парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями, но и сделать так, чтобы каждый горожанин чувствовал себя комфортно и безопасно в своем городе. Обновление разметки и благоустройство тротуаров - это не только вопрос эстетики, но и заботы о каждом, кто пользуется нашей инфраструктурой», - отметил Александр Манаенков, куратор партийного проекта «Безопасные дороги».

Лосино-Петровский
04 февраля 2025, 17:36
Еще тысячу домов в Подмосковье обеспечили газом в январе
Мособлгаз
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За первый месяц года «Мособлгаз» подключил к газу тысячу частных домов в Подмосковье. Работу выполнили в Раменском, Истре, Солнечногорске, Домодедове, Чехове и других городских округах.

Юбилейное, тысячное подключение дома по программе социальной газификации состоялось в деревне Назарьево Павлово-Посадского округа. Услугу получила семья Говоровых с четырьмя детьми.

«В доме живем три года, раньше топились электричеством и в самый холодный месяц зимы платили более 20 тысяч рублей. Горячей воды на всех не хватало из-за мощности котла, мылись чуть теплой. С газом улучшилось все - и отопление, и горячая вода! Стало намного теплее, и с водой не нарадуемся», - рассказала многодетная мать Елена Говорова.

В феврале компания «Мособлгаз» приступила к строительству сети в 96 населенных пунктах Подмосковья. Чтобы подключиться к газу по президентскому проекту, жителям нужно подать заявку.

В 2025 году по социальной газификации в Подмосковье планируется обеспечить топливом 18 тысяч домов.

Газ Социальная газификация
04 февраля 2025, 17:31
Светофоры отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали светофоры еще в восьми городских округах Подмосковья. Работы првоели в Подольске, Ступине, Коломне и других муниципалитетах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонт провели на проспекте Ленина в Подольске, улице Фрунзе в Ступине, на Весенней улице в Серпухове, проспекте Кирова в Коломне, Мякининском шоссе в Красногорске, проспекте Испытателей в Краснознаменске, Хотьковском проезде в Сергиевом Посаде и на Первомайской улице в Лосино-Петровском.

Кроме того, неисправные кнопки починили на территории микрорайона Сергиев Посад-6.

В министерстве напомнили, что специалисты регулярно обследуют дороги, чтобы вовремя выявить дефекты и начать ремонт. Особое внимание уделяют светофорам, ограждениям, освещению и знакам.

Дороги Ремонтные работы

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