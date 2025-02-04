Госавтоинспекция Мытищ провела пресс-конференцию на тему дорожной безопасности

Игорь Алексеев подчеркнул, что маленькие пассажиры являются одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Штатные системы безопасности автомобилей не обеспечивают должной защиты детей, поэтому использование детских удерживающих устройств является обязательным. Однако многие родители при выборе автокресел ориентируются на их внешний вид, игнорируя качество и надежность, что может привести к трагическим последствиям.

«Наша задача - донести до родителей информацию о том, что детские удерживающие устройства - это наиболее эффективный элемент обеспечения пассивной безопасности маленьких пассажиров. Эти знания должны способствовать формированию базового подхода: сел за руль - проверь, чтобы ребенок был пристегнут. При этом важно понимать, что использование детского кресла или ремня безопасности необходимо всегда, независимо от дальности поездки или дорожных условий», - отметил Игорь Алексеев.

Социальный раунд стартовал 27 января и продлится до 23 февраля. В его рамках будут организованы мероприятия и акции, направленные на информирование родителей о важности соблюдения правил перевозки детей в транспортных средствах.