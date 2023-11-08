Горячая линия МФЦ в Подмосковье приняла свыше 29 тысяч звонков за неделю

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Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, получить информацию о работе МФЦ жители могут по телефону 122. Также оператор может проконсультировать по услугам и ответить на вопросы.

Карта офисов МФЦ доступна на региональном портале «Госуслуги» , на ней можно узнать о загруженности центров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».