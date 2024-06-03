03 июня 2024, 10:35

Горячая линия главврача в Подмосковье приняла 100 тысяч звонков с января

Пресс-служба Минздрава МО
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Подмосковные пациенты могут обратиться на горячую линию главного врача, чтобы задать вопросы или оставить отзыв о больнице. С начала года такой возможностью воспользовались более 100 тысяч раз.

«Важно создавать такие условия, чтобы наши пациенты могли оперативно получить интересующую их информацию. С начала года на горячую линию главного врача поступило свыше 100 тысяч обращений, а всего за два года ее работы обработано свыше 400 тысяч звонков», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для обращения на горячую линию нужно набрать единый номер телефона 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо сообщить добавочный, который можно найти на сайтах и информационных плакатах в поликлиниках и больницах. Позвонить на линию можно по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Здравоохранение
03 июня 2024, 10:58
Праздник с артистами и подарками провели для пациентов НИКИ детства 1 июня
НИКИ детства
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Выездной цирк, фокусники, аниматоры и пони приезжали к пациентам НИКИ детства 1 июня. Праздник с подарками провели на всех площадках института.

«Международный день защиты детей - наш любимый, долгожданный праздник. 1 июня мы традиционно собираем наших врачей, маленьких пациентов и их родителей. Мы хотим, чтобы даже сложное время госпитализации и лечения осталось в памяти только приятными воспоминаниями», - отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

На празднике детям раздали мелки и за несколько часов территория возле Института детства превратилась в разноцветный ковер рисунков на асфальте. День защиты детей прошел в кружении мыльных пузырей, детских песен и разноцветных шаров.

Кроме того, врачи НИКИ детства организовали и провели трехдневный онлайн квест, посвященный здоровому образу жизни. В нем приняли участие ребята со всей России.

«Наши доктора и врачи из других регионов, в том числе Новосибирска и Екатеринбурга, проводили интересные уроки, рассказывали о здоровых привычках и делились самой полезной и важной информацией», - рассказала руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дети
03 июня 2024, 10:45
Новый онлайн-сервис для школьников запустили в Подмосковье
Unsplash
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Онлайн-сервис, который поможет узнать о назначении ежегодной выплаты для школьников, запустили на региональном портале госуслуг. Он автоматически проверит, была ли назначена выплата в текущем календарном году.

«В нем отображаются в том числе сведения, когда у пользователя появится возможность подать новое заявление. Это нововведение поможет сократить количество отказов в предоставлении услуги, поскольку исключает вероятность подачи дублирующих заявок», - сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис предпроверки информации о ранее назначенной мере социальной поддержки подключен еще к четырем услугам. Всего на региональном портале доступно свыше 370 услуг.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Госуслуги
03 июня 2024, 10:44
Свыше 2 миллионов человек побывали в парках Подмосковья за неделю
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За неделю в подмосковных парках побывали свыше 2,3 миллиона человек. Это почти на 400 тысяч больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

При этом почти 500 тысяч человек побывали в парках в субботу, 1 июня. Самыми посещаемыми стали парк «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкино, парк Мира в Мытищах, а также парк Ларисы Лазутиной в Одинцове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки
03 июня 2024, 10:33
Свыше 8 тысяч жителей аварийных домов Подмосковья расселят в 2024 году
Медиасток.рф
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Свыше 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье в этом году. По нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» также приведут в порядок семь мест, которые победили на всероссийском конкурсе. Также в этом году в области расселят из аварийных домов восемь тысяч человек.

Как напомнили в ведомстве, Подмосковье занимает лидерские позиции в рейтинге Минстроя России по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на протяжении четырех лет. За пять лет в области реализовали 30 проектов - победителей всероссийского конкурса малых городов. За это время благоустроили 247 общественных территорий.

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, в этом году на реализацию нацпроекта направили более 21 миллиарда рублей.

«Должно быть завершено благоустройство 56 общественных территорий. На эти цели предусмотрено 9,3 миллиарда рублей, из которых 5,4 миллиарда рублей - из бюджета Московской области. Также в рамках нацпроекта завершается реализация проектов-победителей Конкурса малых городов и исторических поселений - семь объектов. На это выделено 1,8 миллиарда рублей, из которых из регионального бюджета большая часть, 1,5 миллиарда рублей», - отметил он.

Кроме того, с 2019 года в области расселили из аварийных домов 16,7 тысячи человек. В этом году новое жилье получат еще восемь тысяч.

«В этом году из 10,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья переселено 214 человек, в том числе из 3,02 тысячи квадратных метров - за счет софинансирования из Фонда развития территорий. До конца 2024 года планируется расселить еще восемь тысяч человек из 130,3 тысячи квадратных метроваварийного жилья. Большая часть расселения в этом году придётся на городские округа: Пушкинский, Дмитров, Серпухов, Красногорск, Клин», - добавил спикер.

Ежегодно регион заменяет первое место в России по вводу жилья. Так, за последние пять лет вобласти ввели более 53 миллиона квадратных метров, а с начала этого года - 2,7 миллиона. Также с 2019 года в Подмосковье построили и реконструировали 57 объектов водоснабжения.

«Это позволило достичь доли обеспеченного чистой питьевой водой городского населения - 97,09% и доли обеспеченного качественной водой всего населения области - 94,36%. В этом году будет построено 3 объекта водоснабжения», - сказал Брынцалов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Нацпроекты Аварийное жилье

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