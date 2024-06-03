Горячая линия главврача в Подмосковье приняла 100 тысяч звонков с января

«Важно создавать такие условия, чтобы наши пациенты могли оперативно получить интересующую их информацию. С начала года на горячую линию главного врача поступило свыше 100 тысяч обращений, а всего за два года ее работы обработано свыше 400 тысяч звонков», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для обращения на горячую линию нужно набрать единый номер телефона 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо сообщить добавочный, который можно найти на сайтах и информационных плакатах в поликлиниках и больницах. Позвонить на линию можно по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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