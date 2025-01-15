Горячая линия главного врача Подмосковья приняла почти 270 тысяч звонков за год

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В 2024 году на горячую линию главного врача поступило почти 270 тысяч звонков. Обратиться за помощью можно по телефону 8 (498) 602-03-59.

«Позвонив на «горячую линию» главного врача житель может оперативно получить ответ на волнующий вопрос, а руководитель медицинской организации при необходимости принять организационное решение», - сказал министр здравоохранения области Максим Забелин.

После ответа оператора необходимо набрать добавочный номер, соответствующий медицинской организации. Узнать его можно на сайте медучреждения.

Обратиться на горячую линию можно в будни с 09:00 до 18:00.