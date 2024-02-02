Городскую площадь и торговые ряды благоустроили в Верее

«Верея - самый маленький и одновременно один из самых древних городов региона. В центре города наслоились и памятники героям двух войн, и торговые зоны, и административные здания, и детские игровые площадки, почти каждое здание - памятник истории», - подчеркнул министр благоустройства Михаил Хайкин.

Преображение затронуло городскую площадь, торговые ряды и территорию Комсомольского сквера. Центральной площади вернули исторический облик, который она имела несколько веков назад. В сквере обустроили детскую площадку и пространство для проведения различных мероприятий, а между площадью и сквером появился фонтан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

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